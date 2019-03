Lavela pide a IU que deje salir a la Virgen de la O del centro cívico

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Si desde los centros cívicos se han cometido arbitriaridades o actos indebidos que se denuncien e investiguen pero no por eso se tienen que seguir cometiendo. Una procesión no puede salir de un centro cívico según la ley. Lo de la O y el PP suena más a estrategia electoral. No entiendo como una cofradía le entra al trapo al PP en esto. Las cofradías o están para hacer política. Iglesias para salir hay muchas en Córdoba y como en otras ocasiones han hecho muchas cofradías la O puede salir de cualquier otra iglesia que le venga bien. Vamos a dejar ya de enfangarlo todo, cofradías incluidas. Luego se dice que la Semana Santa está en crisis... esa crisis es directamente proporcional al aumento del enfangado en política que se trae la agrupación de cofradías de la mano del obispo y del PP. Que cada uno se dedique a lo suyo.