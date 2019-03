«La nueva carrera oficial ha beneficiado mucho económicamente a Córdoba»

-Comienza la Cuaresma con una gran cantidad de actos. ¿Se solapan? Usted siempre ha propugnado, incluso en su programa electoral, que los actos de la agrupación no deben eclipsar a los de las cofradías. ¿Hay demasiados problemas de agenda?

-Se procura que los actos de la Agrupación no se solapen con los de las hermandades. Por ejemplo, el vía crucis nuestro lo celebramos el sábado para evitar precisamente las coincidencias con los vía crucis del miércoles de ceniza en distintas hermandades. Siempre vamos procurando que sean horas distintas, que sean actos distintos, dentro de lo posible. Evidentemente, alguna vez sí se solapan puesto que las actividades de las hermandades cada vez son más. No obstante, cuando hacemos el programa, tenemos ya las fechas prefijadas, que conocen las hermandades, que también pueden modificar algún acto extraordinario y, en función de estos actos, buscamos la no coincidencia.

-Su penúltima Semana Santa como presidente de la Agrupación de Cofradías y uno de los logros de su mandato ha sido el traslado de la carrera oficial al entorno de la Puerta del Puente y la Mezquita Catedral. Ahora se está cuestionando. Por un lado, por colectivos sociales y vecinales, pero tampoco la unanimidad es absoluta entre las cofradías.

-En cuanto a que la carrera oficial sea en la Catedral sí hay unanimidad en las cofradías. Efectivamente, hay movimientos vecinales que cuestionan la carrera oficial allí. Son movimientos vecinales que ya han manifestado reiteradamente su posición contraria a la celebración incluso de la Semana Santa allí. No nos extraña porque son movimientos en los que se ve claramente un sesgo político de una izquierda radicalizada grande y son movimientos contrarios a todo lo que esté relacionado con la Semana Santa o con las hermandades. Nosotros, al montar la Semana Santa en este entorno, somos muy cuidadosos con que ni el monumento ni el entorno sufran ningún tipo de daño. Estamos ya en contacto con la delegación de Cultura para ofrecer toda la información que se nos pida. Somos los primeros interesados en que nuestro primer templo esté perfectamente conservado y no sufra ningún tipo de daño. El caso viene por cuestiones meramente políticas, por otras cuestiones ajenas a lo que es en sí la celebración de la Semana Santa en la ciudad.

-Sin entrar en los beneficios ‘espirituales’, y ya con los resultados de dos ediciones anteriores, ¿es más rentable económicamente la nueva carrera oficial?

-Para la ciudad es un factor generador de riqueza bastante importante. Creo que el cambio de carrera oficial ha beneficiado a la ciudad económicamente muchísimo. Los establecimientos de restauración son un ejemplo de ello. No solamente se ha incrementado el volumen de negocio de los establecimientos situados en la cercanía de la carrera oficial, sino que, además, los que estaban en los lugares anteriores, al quedar como espacio de desahogo, también siguen manteniendo ese lleno durante estos días. Económicamente nadie puede decir que el cambio de la carrera oficial no esté generando beneficio. Para las hermandades, desde un punto de vista estrictamente económico, también es más rentable. Este año hemos podido aportar un 10% más de subvención a las hermandades. Y lo más importante es que todavía hay margen de mejora.

-¿Qué problemas del año pasado se mejorarán en esta ocasión?

-Este año se está trabajando en la mejora de la visibilidad de los palcos de la plaza del Triunfo. Para las hermandades, gracias a la generosa colaboración del Cabildo Catedral, vamos a poder instalar una nueva rampa de acceso por la Puerta del Perdón al interior de la Catedral que va a aliviar muchísimo el esfuerzo de las cuadrillas de costaleros, una rampa similar a la que hay en la Puerta de Santa Catalina. En el tema de seguridad se sigue trabajando para mejorar todo lo posible la seguridad de la carrera oficial. Poco a poco se van perfilando los pequeños detalles que podíamos haber observado los primeros años.

-Después de Semana Santa habrá elecciones municipales. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su relación con el actual Consistorio?

-Hemos tenido una relación cordial con el Ayuntamiento. La persona que ha estado en coordinación con nosotros, Emilio Aumente, ha trabajado codo con codo con las hermandades. Ha apoyado sin fisuras el traslado de la carrera oficial a la Catedral. Ha colaborado con nosotros en todo lo que le hemos pedido y la relación con él es muy buena.

-¿Qué aportará el 75 aniversario de la Agrupación de Cofradías?

-Es la celebración de un aniversario importante para una institución importante en la ciudad. A lo largo de todo el año vamos a ir realizando una serie de actividades que tratan de tener presente en la ciudad. Para los cofrades, además de este aniversario, hay otro también muy importante, el 25 aniversario de la coronación canónica de nuestra patrona. A lo largo de todo el año se van a desarrollar una serie de actos que tratan de incrementar, por un lado, el patrimonio escrito, vamos a decirlo así, sobre nuestra Semana Santa, entre ellos la aportación que vamos a tener próximamente del libro que va a editar Diario CÓRDOBA sobre este 75 aniversario. Se ha hecho también una aportación, desde el punto de vista un poco más institucional, de unos manuales de gestión económica, fiscal, etcétera, que son una herramienta de ayuda. Va a haber actos cofrades en el sentido de la exposición magna que se va a celebrar en el mes de septiembre o la exposición de piezas de hermandades de gloria, que se celebrará en noviembre. Es un programa de actos que a lo largo de todo el año nos van a recordar un poco que hace 75 años 16 hermandades decidieron dar el paso de unirse, de crear esta agrupación, que ha ido dando sus frutos hasta llegar a las 54 que la componen ahora mismo, 37 de pasión, tres hermandades de vísperas y catorce de gloria.

-Parece que a la magna ‘Por tu cruz redimiste al mundo’ no se está respondiendo como se esperaba ¿por qué?

-Sí han respondido. Han confirmado la participación en la magna un total de 40 hermandades de las 65 que se invitaron, es un porcentaje que creo que supera el setenta por ciento; 18 de las 28 que se invitaron en la provincia y 21 de las 37 invitadas de la capital. Con lo que vamos a tener en la muestra 42 pasos. En cuanto a traslados, 28 hermandades han confirmado que lo van a hacer en procesión desde sus templos o de templos asignados a las de fuera a la santa Iglesia Catedral. La respuesta ha sido buena. Nadie esperaba, por lo menos nosotros no lo esperábamos, que participaran las 65 hermandades que estaban invitadas, lo que hubiera sido complicado de verdad, aunque se hubiera organizado también. Contábamos con que iba a haber hermandades que iban a decir que no. Es una participación bastante positiva.