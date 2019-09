El Ayuntamiento tiene un plan por si llueve

El Ayuntamiento, al margen del que tiene la Agrupación de Hermandades y Cofradías, también cuenta con un plan ante la posibilidad de que pueda llover en las horas de celebración de la Magna Nazarena. Según este plan, en caso de llover hoy, se podría retrasar la salida de los vía crucis, hasta que haya garantía de hacer el traslado o, de forma alternativa, se contempla dejarlos para el sábado por la mañana, a las 9.00 horas, con un itinerario y horario más reducido o hacer el traslado de modo privado. Todo condicionado a contar con autorizaciones y efectivos policiales. En cuanto al sábado, el plan contempla retrasar las salidas hasta una hora en la que se puedan garantizar los traslados de las imágenes o suspender la procesión extraordinaria, si debido al tiempo la organización no puede garantizar los traslados con seguridad. En caso de suspensión, las imágenes se quedarían en los templos que las acogen y la exposición se repartiría entre la Mezquita Catedral y esas iglesias. Retrasar la procesión del sábado al domingo por lluvia no sería viable, según la Agrupación, ya que el tope para tomar la decisión es el sábado a las 12.00 horas y la intención es esperar hasta la tarde del sábado para ver si no llueve.