Víctor Montesinos continuará en el banquillo del ARS

El ARS Palma del Río de la Plata de balonmano ha comenzado a construir el proyecto deportivo de la próxima campaña. El primer paso lo ha dado renovando a su técnico, el palmeño Víctor Montesinos, que iniciará así su séptima campaña al frente de este equipo.

Montesinos, de 32 años, llegó al banquillo del ARS en abril del 2014 para sustituir a Alfonso del Pozo. Primero lo salvó del descenso en una dramática promoción jugada en Pozoblanco. En las temporadas siguientes disputó con este conjunto cordobés dos fases de ascenso a Asobal, celebradas en Zamora y Palma del Río.

En sus seis campañas al frente del ARS ha dirigido 159 encuentros ligueros, logrando el 55,6 por ciento de los puntos en disputa (82 victorias, 13 empates y 64 derrotas).

Tras pasar el ARS apuros para salvarse en las dos últimas campañas, Víctor Montesinos asume que "ha sido un año duro dentro del club. Se empezó con mucha ilusión por un nuevo proyecto, Sin embargo, poco a poco en lo extradeportivo no surgieron nada más que obstáculos. Gracias a la labor incansable de la nueva directiva, que ya terminó la temporada anterior, se logró salvar una situación de la que pocos clubs podrían haber salido".

"En lo deportivo hago un balance positivo. Terminamos la primera vuelta segundos en la tabla y con opciones de jugar la fase de ascenso tras iniciar bien la competición. Un arranque de 2019 con las bajas de los dos pilares defensivo y ofensivo nos obligó a reinventarnos sin apenas tiempo de reacción", apuntó el entrenador de Palma del Río.

"He aprendido mucho esta temporada y al final saco todo lo positivo. No tengo nada que reprochar a los jugadores. Se han partido el alma y ver sus caras de felicidad cuando se pitó el final del partido de Santoña me dio fuerzas para pensar que podía seguir una temporada más al frente de un nuevo proyecto.

Es verdad que por momentos se me pasó por la mente replantearme mi continuidad, en la que sería mi sexta temporada completa al frente del ARS. Algunas ofertas y charlas con la directiva me motivaron a volver a embarcarme un año más en un proyecto humilde pero con mucho corazón. Tengo la misma ilusión que en el primer partido que jugué con este escudo hace más de 25 años cuando era un niño.

Veo a la directiva trabajar y me motiva empezar un proyecto más, defendiendo y peleando mi escudo por toda España de la mano de mis guerreros”, concluyó.