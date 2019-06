Nacho del Castillo deja el ARS

Tras cinto intensas temporadas, el extremo Nacho del Castillo no jugará la próxima campaña en el ARS, el club que lo ha visto crecer como persona y jugador en las últimas temporadas.

Para el ARS es difícil decir “hasta siempre” a un jugador que ha dado tanto por estos colores. Es un ejemplo de compromiso y de profesionalidad. En 5 temporadas Nacho ha dejado ver la gran persona que es y en el gran jugador que se ha convertido.

Desde la directiva, cuerpo técnico, y como no, todos los aficionados al balonmano palmeño, estamos muy agradecidos por su entrega y ambición. Ha representado los valores del ARS a la perfección y no hay ni un solo reproche para el que se ha convertido en nuestro CAPITÁN.

Desear toda la suerte del mundo en sus proyectos personales y profesionales a una persona que ha robado un pedacito de corazón del ARS.

El ya excapitán de este club se ha despedido su afición dejando una carta abierta en la que dice que “ha sido una decisión difícil, ya que siento que me voy de mi casa. Me voy con la espinita de que el equipo no subiera a Asobal por un gol pero también con la satisfacción de haber luchado estas dos últimas temporadas por mantener al equipo donde le corresponde”.

Del Castillo se encuentra estudiando varias ofertas de equipos de Plata, por lo que decidirá su futuro en los próximos días.