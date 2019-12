El Ikasa Madrid corta la racha del Adesal

El Adesal Córdoba dio un paso atrás en su lucha por el liderato. Las cordobesas perdieron por 20-22 ante el Ikasa Madrid durante un encuentro con fases para ambas escuadras. Las anfitrionas mostraron su mejor cara en el inicio de cada parte, aunque las pocas oportunidades en las rotaciones debido al número de bajas se dejaron notar sobre pista. A ese hándicap se le añadió el buen hacer de un rival que consumó la segunda derrota de las de Rafa Moreno en la temporada regular.

Las locales arrancaron de la mejor manera posible situando un 4-1 a su favor cuando todavía no se habían cumplido los cinco primeros minutos. Lucía Vacas anotó dos de los tantos, demostrando una semana más su alto acierto anotador. Sin embargo, el Ikasa reaccionó rápido al dominio de Adesal para equilibrar el resultado al cuarto de hora (6-6). Las de Moreno, mermadas ante el capítulo de bajas que atesoraban, no pudieron rotar desde el banquillo como hubieran deseado. Pese a ello, no perdieron el espíritu combativo que las caracteriza.

El bando madrileño consiguió en el minuto 18 voltear el panorama (6-8), basando su juego en los reflejos bajo palos de Irache Llana y los goles de Laura de la Iglesia. De hecho, justo antes del receso, la dinámica no varió para las de Roberto Plaza, firmando un definitivo 9-12 que complicó el devenir de las cordobesas en la cita dominical. Los fallos a la hora de hilar acciones ofensivas y la seguridad que poco a poco imprimieron las capitalinas fraguaron un difícil escenario en La Fuensanta.

El Adesal, no obstante, salió con energías renovadas desde los vestuarios para, incluso, ponerse nuevamente por delante en el electrónico (13-12). Marta Pombal, marcando tres goles en apenas cuatro minutos, y Maura Andrea Álvarez hicieron posible que las fuensantinas pugnaran por el triunfo. Pero la tarde se complicaría después de la lesión de Lara Lozano, otro sensible contratiempo que parecía sepultar las opciones de revitalizar la frescura en pista. Ikasa, restando trece para el final, dispuso de una ventaja de cuatro dianas (16-20) que no dejaría escapar.

Lozano, a pesar del dolor que sufría, intentó ayudar a su equipo para arrojar algo de luz a los últimos minutos. El envite concluyó 20-22 dejando al club en tercer lugar. La entidad andaluza cierra así una serie de cinco compromisos consecutivos ejerciendo de local. Para culminar el 2019 restarán dos citas a domicilio: el próximo 14 de diciembre ante el Málaga Norte y el 21 frente al Benidorm -iniciando así la segunda vuelta en el Grupo D de la División de Honor Plata Femenina-.

Ficha técnica

20-Adesal Córdoba: Alba González, Irene García, Malena Guerisoli (1), Lara Lozano (3), Lucía Vacas (6), María Sánchez (1) y Maura Andrea Álvarez (3) -siete inicial-, Aroa Montoro, Marta Pombal (4), Amanda Valero, Ángela Ruiz (1) y Mari Aguilar (1).

22-Ikasa Madrid: Irache Llana, Sara Torrico (2), Sarai Espiñeira (2), Carla Montero (5), Paula María Pérez, Raquel Esteban (3) y Laura de la Iglesia (3) -siete inicial-, Elsa Ventura, Lucía Iguacel, Andrea Iguacel (4), Nadege Moronfolu (2), Kenya Casia, Nerea Torres, Amaia Arrieta, Aroa Casia (1) e Iria Diarriba.

Árbitros: Sergio Francisco Gallardo y José Torrente. Excluyeron a las locales a Malena Guerisoli y Maura Andrea Álvarez y a las visitantes Sara Torrico, Amaia Arrieta, Laura de la Iglesia (2) y Elsa Ventura.

Parciales: 4-2, 6-3, 6-6, 7-8, 8-11, 9-12 (descanso); 13-13, 14-16, 16-17, 16-20, 19-21 y 20-22.