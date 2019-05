El Cajasur CBM se estrena con triunfo en la promoción

El Cajasur CBM tuvo ayer el mejor estreno posible en su segundo intento consecutivo por lograr el ascenso a la División de Honor Plata Masculina tres años después de su paso efímero por la segunda categoría del balonmano nacional. Los granates derrotaron al Anaitasuna B por 28-26.

Aunque el conjunto de José Escribano no tuvo un cómodo camino hacia la victoria dado que los granates tuvieron que frenar el correoso ataque de los navarros, sobre todo en una primera parte en el que la defensa cordobesa no encontraba la forma de cortar las combinaciones entre los atacantes del filial del Helvetia Anaitasuna. Los navarros llegaron a tener una ventaja máxima de tres tantos, mientras que los de Escribano no se encontraban muy acertados de cara a gol.

Aunque todo cambió en el descanso. Los granates se mostraron muy solventes en los primeros compases de la segunda mitad tanto en ataque como en defensa y comenzaron a doblegar para remontar la ventaja del Anaitasuna B. Un parcial de 7-1 que resultó decisivo para que el Cajasur CBM comenzara la fase de ascenso a la Plata Masculina de la mejor forma posible. Además, en el otro partido del grupo entre el Elda y el Lavadores vigués, el anfitrión, finalizó con empate a 24.

Hoy, a las 20.00 horas, los granates juegan su segundo partido de la promoción de ascenso ante el Elda. De ganar, tendrían muy cerca mañana el ascenso puesto que les valdría con un empate ante los anfitriones.