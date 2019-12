El ARS deja ir al portero Fernando Torres y al cubano Mario Sergio

Uno de los clubs históricos del deporte cordobés, el ARS Palma del Río, vive su momento más delicado de los últimos años. En la cola de la clasificación de la Plata masculina de balonmano -solo dos puntos sumados en trece partidos-, el equipo parece abocado a bajar a la Primera Nacional. Miguel García, que preside la entidad desde el pasado mes de febrero, asumió una situación “con deudas arrastradas de años anteriores" y además "con el problema de haber perdido al patrocinador unos meses antes”, reconoce el dirigente palmeño.

Los problemas económicos han provocado que el ARS deje ir a dos jugadores: el primera línea cubano Mario Sergio Sainz, que llegó a Palma del Río en octubre, y el portero cordobés Fernando Torres, que pasará a jugar en el Cajasur Córdoba BM.

Miguel García ha reconocido que la permanencia es una tarea difícil para el club. Pese a todo tiene claro que no van "a tirar a la temporada", aunque admite que "si bajamos no será un trauma". "Ante la situación que vive el club nos hemos visto obligados a tomar algunas decisiones drásticas, pues no podemos abarcarlo todo. Contamos con unas bases con 150 jugadores y hay que preocuparse por ellas. Tenemos, por ejemplo, un conjunto juvenil que está luchando con el Cajasur y el Ángel Ximénez en la División de Honor y que merece que lo tengamos bien. Por eso hemos dejado ir a dos jugadores, para aligerar la carga de gastos. Hemos mirado además el mercado pero lo que hemos visto o es caro o no nos interesa para mejorar lo que ya hay en el juvenil”, explica el mandatario palmeño.

Los problemas económicos y deportivos han provocado que hayan surgido rumores de todo tipo alrededor de la entidad. “Ni vamos a retirarnos ni debemos a los jugadores más dinero que otros años en estas fechas. Les debemos un mes y medio, que empezaremos a pagar en enero cuando nos lleguen los ingresos habituales de instituciones y patrocinadores”, subraya.

Sobre la situación actual del equipo, Miguel García establece las bases. “Apostamos por una plantilla muy joven y al equipo le ha faltado rendir al mismo nivel en todos los minutos de cada encuentro. Además. hemos acusado las lesiones. Por eso estamos como estamos”, concluye.