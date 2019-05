El Ángel Ximénez busca romper su maleficio en Cuenca

El Ángel Ximenez Avia, buscará su primera victoria frente al Liberbank Cuenca en tierras conquenses a partir de las 19.30 horas.

Los pontaneses sólo logró ganar en un partido de pretemporada en el Trofeo San Julián, pero nunca en partido oficial. Sin duda alguna los de Julián Ruiz, lo intentarán para de alguna manera corregir la imagen ofrecida en tierras pontanenses el sábado pasado. La gran noticia es sin duda alguna el comunicado en una red social de Novica Rudovic, que anunciaba que no seguirá la temporada próximo, al no contar con él, ni el club, ni entrenador. No cabe duda que Rudovic, ha sido el jugador franquicia en las últimas temporadas. Pese a todo y conociendo al montenegrino, éste jugará al máximo nivel y su aportación ha sido clave en las victorias pontanenses lejos de casa. Por cierto, para la temporada que viene habrá una revolución en la plantilla, ya que se prevé que la mitad de esta cauce baja. Los de Julián Ruiz deben solventar la gran capacidad defensiva del cuadro conquense, así como su potente ataque.