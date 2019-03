El Ángel Ximénez Avia intentará derrotar a su bestia negra

El Ángel Ximénez Avia buscará este sábado a las 19.00 horas romper las estadísticas en Pamplona, ya que el conjunto pontanés aún no sabe lo que es ganar al equipo navarro después de once enfrentamientos. La escuadra pamplonica no está haciendo una buena temporada, aunque llega a este partido después de ganar en tierras gallegas al Teucro.

Los pontanenses afrontan este compromiso cuatro puntos por encima del descenso y a otros cuatro de meterse en la zona media de la tabla. El equipo navarro está teniendo muchos problemas para ganar sus partidos de casa, de ahí el optimismo pontano de poder lograr la victoria, dado que los de Puente Genil se están mostrando fuertes lejos de casa. Tres puntos separan en la clasificación general a uno y otro equipo, pues trece tienen los pontanenses y dieciséis los navarros. Su máximo realizador es el internacional brasileño Raúl Nantes, aunque también destacan jugadores experimentados y de calidad como Bazán, Ugarte, Chocarro, Ceretta o Meoki, jugadores capaces de todo.

Los pontanenses tendrán que estar metidos de principio a fin en el partido para llegar a los últimos minutos con un marcador abierto y si es posible con la ventaja en el electrónico. El conjunto pontanés espera ser la pura imagen de los partidos jugados lejos de su feudo, en los que ha conseguido más puntos que nadie (si exceptuamos al Barcelona) y los que ha perdido los ha dejado escapar por diferencias mínimas. Julián Ruiz, técnico pontanés, espera que en este largo desplazamiento estén cada uno de sus jugadores al máximo nivel para ganar por primera vez a este rival.

El partido será dirigido por el madrileño Monjo Ortega y el valenciano Soria Fabián, pareja arbitral que dicho sea de paso dirigió este mismo choque en la primera vuelta.