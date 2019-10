El Adesal visita al UCAM con el objetivo de seguir en promoción

El Adesal visita al UCAM Murcia (20.00 horas) con el objetivo de seguir en promoción tras su gran victoria el pasado domingo sobre el Bolaños.

La victoria sobre el Bolaños del pasado domingo ha supuesto una importante inyección de moral para el Adesal, que después de cinco jornadas se ve en la zona alta de la clasificación y al acecho de ocupar la zona noble de la tabla. Tal vez, por ello, el partido que afronta mañana a las 20:00 horas tenga una singular importancia.

En Murcia le espera el UCAM y este encuentro supone cerrar el primer cuarto de competición. Puesto que, como ya se anunció a mediados de semana, el próximo fin de semana, no habrá partido ante el Universidad de Granada, ya que dos de las jugadoras de la plantilla, Asun Batista y Amanda Valero, estarán disputando la Champions Cup de balonmano playa en Catania. Por lo tanto, un triunfo supondría hacer del parón competitivo una especie de regalo en función a los buenos resultados.

Aunque para conseguirlo ha de superar al UCAM. El conjunto universitario, de momento, no ha empezado del mejor modo. De hecho, hasta el pasado fin de semana no consiguió abrir el casillero de victorias. Entonces, superó a un Villaverde que no está pasando por buenos momentos y que actualmente ocupa la última plaza de la clasificación.

Con todo, el equipo de Rafael Moreno debe andarse con ojo e intentar por todos los medios no complicarse el encuentro, ya que actúa como visitante y eso siempre condiciona. Para esta cita, el Adesal cuenta con todas sus jugadoras, ya que la enfermería está liberada.