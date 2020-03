El Adesal afronta la primera de sus cuatro finales

El Adesal Córdoba acometerá una nueva final en el Grupo D de la División de Honor Plata Femenina. Las verdinegras se enfrentarán este sábado al Balonmano Pozuelo de Calatrava (Pabellón Las Espartanas, 18:00 horas) cumpliendo la 23ª cita del campeonato regular, un envite que será clave para su devenir competitivo. Y es que las cordobesas viajarán hasta la provincia de Ciudad Real como líderes tras sumar 39 puntos. La pasada semana consiguieron superar con claridad al Club Balonmano Getasur (22-35), por lo que el objetivo de clasificarse para la fase final está cada vez más cerca.

El crecimiento del plantel fuensantino ha resultado vital en la ardua tarea por mantener la primera plaza hasta el momento. Gleinys Reyes, internacional cubana, ha llevado el peso de los últimos encuentros justo cuando más se necesitaba de su calidad. Además, Rafa Moreno tiene a su disposición a dos de las máximas anotadoras del campeonato: Ángela Ruiz -con 104 goles- y una Lucía Vacas que no deja de sorprender -99 tantos-. El míster podría recuperar a una Maura Andrea Álvarez que no actuó en los partidos anteriores por precaución, otra buena noticia para afrontar el choque.

La disciplina andaluza, sin embargo, no vivirá un compromiso plácido en territorio manchego. Las de Eusebio Angulo ocupan la cuarta posición con 29 puntos después de romper su mala racha de resultados -dos derrotas ante UCAM Murcia (31-28) y Fuengirola Un Sol de Ciudad (24-25)- venciendo al URCI Almería (33-30). Pese a que ya no tienen opciones de pelear por los dos primeros puestos, lo cierto es que procurarán mejorar los registros obtenidos. El Balonmano Roquetas podría arrebatarles su escalón -las almerienses tienen 27 puntos- en los encuentros que quedan, así que no deben bajar el ritmo. Cabe recordar que el Pozuelo sacó un punto durante la primera vuelta de Córdoba (26-26) y se impusieron en un duelo amistoso de la pretemporada celebrado en Pozoblanco.

Tampoco faltará el socorrido y repetido pulso con el Balonmano Sanse. La diferencia de un solo punto entre las cordobesas (39) y las madrileñas (38) provoca que ninguna escuadra pueda relajarse lo más mínimo. El plantel capitalino jugarán a las 19:00 horas frente al Fuengirola a domicilio, circunstancia que les permitirá conocer lo que acontezca durante el choque de Adesal.

Al término de este fin de semana solo quedarán tres duelos más, dos a domicilio -Roquetas e Ikasa Balonmano Madrid- y uno en La Fuensanta para cerrar la competición -Rincón Fertilidad Málaga Norte-. Posteriormente, si todo va según lo esperado, prepararán su asalto a la Liga Guerreras Iberdrola.