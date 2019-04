Play-off: Suerte dispar para los españoles en el Bucks - Pistons

El dominio de los Bucks de Milwaukee volvió a tener como protagonista al ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo que aportó 41 puntos, nueve rebotes, tres asistencias y cuatro tapones con los que ganaron fácil, a domicilio, 104-127 a los Pistons de Detroit en el cuarto partido de la eliminatoria de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Este.

La victoria permitió a los Bucks barrer la serie (4-0) al mejor de siete y pasar a las semifinales, donde tendrán de rivales a los Celtics de Boston, que también barrieron su serie ante los Pacers de Indiana.

Los Bucks no conseguían pasar a las semifinales en los playoffs desde la temporada del 2001.

Además tampoco habían ganado una serie por barrida de 4-0 al mejor de siete desde 1983 cuando lo hicieron ante los Celtics de Boston en las semifinales de la Conferencia Este

El partido quedó decidido al concluir el tercer periodo cuando los Bucks lograron una racha de 17-3, y se pusieron con 10 tantos de ventaja después que los Pistons habían estado la mayor parte del encuentro al frente del marcador.

Pero al final acabaron como perdedores y establecieron una nueva marca en la historia de la NBA, pero negativa, al perder el decimocuarto partido consecutivo en la competición de los playoffs.

Junto a Antetokounmpo, que anotó 16 puntos en el tercer periodo, los Bucks, mejor marca de la liga en la temporada regular, también tuvieron el apoyo del alero Khris Midlleton que aportó 18 puntos y cuatro rebotes.

Mientras que el base Eric Bledsoe llegó a los 16 puntos como tercer máximo encestador de los Bucks y repartió cinco asistencias, segundo mejor del equipo en esa faceta del juego.

Regular rendimiento

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic acabó como sexto jugador de los Bucks al anotar 12 puntos en los 20 minutos que disputó como reserva y completó la lista de los cuatro jugadores de los Bucks que tuvieron números de dos dígitos.

Mirotic anotó 4 de 7 tiros de campo, incluidos 3 de 5 triples, y acertó 1 de 2 desde la línea de personal.

El exjugador del Real Madrid también capturó tres rebote -dos defensivos-, dio una asistencia, perdió dos balones y cometió dos faltas.

El base Reggie Jackson con 26 puntos, incluidos 20 en la primera parte, cuando los Pistons estuvieron en control del marcador, lideró a los Pistons, que al final nunca pudieron competir con los Bucks, equipo muy superior en todas las facetas del juego.

El ala-pívot Blake Griffin no tuvo su mejor actuación individual al cargarse de personales que provocaron su eliminación a falta de 7:06 minutos del final de partido cuando había logrado 22 puntos, cinco rebotes y seis asistencias.

