Pau Gasol jugará esta temporada en los Trail Blazers de Portland

Los Trail Blazers de Portland han llegado a un acuerdo con el veterano pívot catalán Pau Gasol para firmar contrato por una temporada como agente libre sin restricciones.

Aunque oficialmente el equipo todavía no ha dado a conocer el fichaje del mayor de los hermanos Gasol, el propio jugador ha confirmado el acuerdo con su nuevo equipo a través de su cuenta de Twitter.

"Me hace mucha ilusión anunciar que la próxima temporada (mi 19 en la @NBA ) jugaré en los @trailblazers", ha anunciado Pau Gasol a sus seguidores.

I'm very excited to announce that next season (my 19th in the @NBA) I'll play for the @trailblazers. ✍🏼😀



Ready and happy to join one of the best teams in the league! pic.twitter.com/NcE6UJbsZ4