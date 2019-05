Kawhi Leonard conduce a un triunfo épico a los Raptors tras dos prórrogas

Los Toronto Raptors necesitaron dos prórrogas, una actuación sobresaliente de Kawhi Leonard (36 puntos) echar de la cancha a Giannis Antetokounmpo por personales y el regreso anotador de Marc Gasol (16 puntos, 12 rebotes, 7 asistencias) para lograr su primera victoria frente a los Bucks por 118-112 en el tercer partido de la final de la Conferencia Este que el equipo de Milwaukee domina por 2-1.

Los Raptors salieron a por todas desde el primer minuto, imponiendo su presión defensiva sobre los Bucks a lo que se unió el acierto de los tiros, justo lo que le había faltado al equipo canadiense en el segundo partido de la eliminatoria. Gasol, con ocho puntos (incluidos dos triples) y Siakham, también con ocho, además, ayudaron a abrir la defensa de Milwaukee.

Al descanso se llegó con un 58-51 en el marcador y un Gasol tocado tras haber recibido su tercera personal a los 18 minutos del partido.

PROBLEMAS FÍSICOS DE LEONARD

En la reanudación, la situación siguió empeorando para los Raptors que no podían contar esta vez con la efectividad anotadora de su estrella, Leonard, que mediada la primera mitad aterrizó de mala manera, se hizo daño en la pierna, e incluso tuvo que retirarse a los vestuarios, y tenían que confiar esta vez en Siakam y Powell para seguir por delante en el marcador.

Gasol e Ibaka también contribuyeron, pero en el tercer tiempo, los Bucks ganaron la mano a los de Toronto, especialmente porque los Raptors se empeñaron en perder posesiones entregando la pelota al contrario. Los Bucks anotaron 24 puntos en el tercer cuarto frente a los 19 de los Raptors. Con un 77-75 en el marcador a la apertura del último cuarto, los Raptors estaban destinados a tener que sudar extra en los últimos 12 minutos si querían llevarse el tercer partido de la serie.

A CARA Y CRUZ

El último cuarto fue de infarto para los seguidores de los Raptors. Dos jugadores fundamentales, Kyle Lowry y Norman Powell, tuvieron que salir del partido por acumulación de personales. Pero Leonard reapareció. A falta de 4 minutos para el final, los Bucks empataron a 88 puntos. A falta de 7 segundos, Siakam falló dos tiros libres y le dio la oportunidad a los Bucks que aprovechó Middleton para empatar a 96.

La primera prórroga terminó con empate a 103 después de que Leonard fallase el último tiro. En la segunda, el partido se lo llevó el equipo que cometió menos errores: Toronto.

El pívot internacional Serge Ibaka acabó con cinco puntos y seis rebotes para los Raptors, mientras el hispanomontenegrino Nikola Mirotic sumó 10 puntos y 5 rebotes para los Bucks.

"SIENTA BIEN"

Después de un segundo partido muy difícil, estoy muy contento de cómo jugué hoy. Esto se siente bien", comentó Marc Gasol al concluir. "Estoy tratando de encontrar mi lugar en la cancha, y tengo que ser más agresivo, que es lo que necesita mi equipo. Soy un jugador de equipo".

Acerca del segundo encuentro, que acabó con solo dos puntos, con una de sus peores actuaciones personales en un partido de ‘play-off’, el pívot catalán remarcó: "No leí bien las situaciones y me frustré y eso conlleva que también en ataque no salieran las cosas y eso no puede ser."