Jesús Lázaro: el estreno de un histórico

Uno de los mejores jugadores cordobeses de baloncesto de la historia y el más destacado entre los formados en la provincia, el base Jesús Lázaro, cumple el día 17 de este mes 30 años desde su estreno en la ACB. Lázaro jugó sus primeros minutos en un Caja de Ronda-Joventut que ganó el equipo verdinegro por 79-85. El propio protagonista recuerda que "esa temporada era júnior, entrenaba con el primer equipo y me vestía siempre con ellos en los partidos de casa. Fede Ramiro era el primer base y jugaba más de 40 minutos de media, pues aquel año además disputamos muchas prórrogas y lo jugaba todo. Carlos Sánchez era el segundo base, pero apenas jugaba, y yo estaba a continuación. Eliminaron por faltas a Fede Ramiro, salió Carlos Sánchez y al no hacerlo bien me sacaron en plena prórroga".

Los inicios

Jesús Lázaro se había iniciado en el baloncesto en las añoradas pistas verdes del colegio Salesianos "con seis o siete años. En aquella época, el colegio estaba siempre abierto, hacer deporte era gratis y yo jugaba a baloncesto, fútbol sala, balonmano, tenis de mesa y hasta voleibol. En séptimo de EGB elegí el baloncesto para entrenar tres días a la semana, aunque todavía seguí jugando un día a la semana al tenis de mesa, todo esto antes de irme a Málaga con 16 años. Alfonso Guerrero y Kiko Pastor fueron los hombres claves de esa época en Salesianos. Ahora se echa de menos gente así, sobre todo en esta época en la que el deporte lo llevan empresas y los padres tenemos que pagar por todo para que nuestros hijos hagan deporte. Antes mis padres no iban a mis partidos y ahora van a todos. No es una crítica a la época actual, simplemente es diferente".

Este producto de la cantera cordobesa llegó a ganar dos Ligas ACB y dos Copa del Rey con el Manresa y el Unicaja, con una liga y una copa con cada uno de estos dos clubs. Lázaro, sobre los títulos ganados con el Manresa recuerda que "en el Manresa estaba en la plenitud de mi carrera, con Chichi Creus de primer base con 37 años. Yo aportaba mi energía entonces. Ganamos la Copa en Murcia con Salva Maldonado de entrenador superando a León, Murcia y Barcelona. La liga la ganamos con Luis Casimiro, venciendo por 3-1 y el factor cancha en contra a Estudiantes, Real Madrid y Baskonia. Ante el Estudiantes perdíamos de 20 en el cuarto partido, salí metí muchos puntos y al final ganamos en la prórroga".

"En Málaga, en aquellos títulos fue diferente. En el título de Copa entré en el equipo en diciembre con contratos de mes a mes y ganamos el trofeo porque fuimos los mejores. La liga la ganamos en un año en el que éramos el equipo a batir. Ganamos en todas las pistas aquel año".

La retirada

En 2006 dejó la ACB tras pasar por los clubs Caja de Ronda, Unicaja, Manresa, Breogán y Alicante. En sus 15 años de carrera disputó 409 partidos y anotó 1.912 puntos, siendo superado solo por Felipe y Alfonso Reyes entre los jugadores de la provincia.

Jesús Lázaro, ya como entrenador, ha pasado en los últimos años por Córdoba por los clubs Bball y Cordobásket, antes de fichar esta temporada por el Unicaja para formar parte de la estructura de cantera. También ha estado en el cuerpo técnico de las selecciones nacionales.

El baloncesto cordobés lo ve "como en general todo el deporte cordobés. Hasta que no se deje de depender de las subvenciones, no daremos el salto. El Ayuntamiento tendría que buscar fórmulas para ayudar a los clubs si no puede pagar a tiempo las subvenciones", concluye.