Los Grizzlies retirarán la camiseta de Marc Gasol

Los Memphis Grizzlies anunciaron este viernes que retirarán la camiseta del pívot Marc Gasol, traspasado esta semana a los Toronto Raptors, con lo que se convertirá en el primer jugador español en tener ese reconocimiento en la Liga estadounidense.

Robert Pera, propietario de la franquicia, destacó en un comunicado que el jugador nacido hace 34 años en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha tenido un "impacto" en el equipo y en la ciudad "que seguirá vivo", por lo que cuando regrese a Memphis se colgará su camiseta en lo más alto del pabellón con el número 33 junto a las ya retiradas de Zach Randolph y Tony Allen.

Pera dio las gracias "por su sangre, sudor y dedicación a los Grizzlies y a Memphis" a un jugador al que definió como un "compañero de equipo, jugador estrella y pilar" durante las últimas once temporadas de una franquicia a la que aportó "corazón y pasión por el juego".

"The impact @MarcGasol has had on this team and the city will live on, and we look forward to one day welcoming him back home to Memphis where his #33 jersey will hang in the rafters of FedExForum next to Zach and Tony.” -Owner Robert Pera

