Enésima exhibición de Doncic

Luka Doncic ha vuelto a maravillar a la NBA con otra magnífica actuación en el partido entre los Mavericks y los Rockets. El duelo tejano se lo ha llevado los Mavericks de Dallas (137-123) con el sello del esloveno quien ha anotado un total de 41 puntos y ha repartido 10 asistencias.

Por su parte, James Harden ha anotado 32 puntos y repartido 11 asistencias pero ha estado horroroso desde la línea de tres. En cambio, Doncic ha tenido su día y ha vuelto a dejar claro que de momento sigue creciendo a pasos agigantados y que no tiene techo. Se está consagrando como uno de los mejores jugadores de esta temporada e incluso podría optar al MVP de la liga regular si sigue a este nivel.

✨ 41 PTS, 6 REB, 10 AST

✨ 4th straight with 30+PTS, 10+AST

✨ 5th DAL win in a row@luka7doncic stays hot as the @dallasmavs top Houston on the road! #MFFL pic.twitter.com/qUD3aZpOGB