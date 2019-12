Doncic, tras lograr 33 puntos: "Puedo anotar desde cualquier posición"

El base escolta esloveno Luka Doncic sigue siendo la figura clave de los Mavericks de Dallas y con doble-doble de 33 puntos y 18 rebotes guió a su equipo a la victoria por 97-118 ante los Pelicans de Nueva Orleans. Los Mavericks consiguieron su octava victoria en los últimos nueve partidos.

Doncic, que anotó 15 de sus 33 puntos en el tercer cuarto, estuvo 28 minutos en el campo de juego y encestó 9 de 18 tiros de campo, incluidos 5 de 12 triples, 10 de 13 desde la línea de personal, y entregó cinco asistencias. Para Doncic fue su octavo doble-doble en lo que va de temporada, en la que suma también siete triples-dobles. El jugador esloveno aportó 12 puntos en el primer cuarto y logró 15 de 25 puntos de los Mavericks en los últimos 9.18 minutos del tercero, cuando Dallas logró una ventaja de 84-75.

Fue, por lo tanto, otra noche de exhibición del base esloveno, quien dijo que no tenía ningún problema a la hora de anotar desde cualquier posición. "Estoy mentalizado para hacer tiros desde cualquier posición, aunque sea desde la mitad del campo y más si no tengo a nadie que me marque", comentó Doncic tras el partido.

"Una victoria más, muy importante para nosotros, que recuperamos el liderato y nos mantenemos ganadores como equipo", comentó Doncic, quien llegó al partido con otro nuevo premio individual en su haber tras ser elegido Jugador del mes de noviembre. "Es bueno que te reconozcan el trabajo no sólo mío sino de todo el equipo porque sin mis compañeros no podría hacer las cosas que hago en el campo".

ADMIRACIÓN DEL ENTRENADOR

Sin embargo, el entrenador de los Mavericks, Rick Carslile, dijo que si había un jugador que merecía el premio en la Conferencia Oeste, éste no era otro que Doncic. "Ha jugado increíble desde el comienzo de la temporada", destacó Carlisle. "Es realmente interesante. Un jugador divertido para verlo y un gran competidor".

Como por ejemplo la manera como luchó bajo los aros y la colocación que tuvo a la hora de capturar 18 rebotes ante los Pelicans. "18 rebotes es mucho. Esos son muchos rebotes para un armador", valoró Carlisle. "No me importa de qué planeta viene, pero lo conseguido es algo grandioso".

MÁS ELOGIOS

Sin embargo, Doncic le quiso quitar importancia a los rebotes que consiguió y dijo que nunca algunos balones le habían llegado a sus manos. "Sentí que la pelota estaba llegando a mis manos después de que fallaron", comentó Doncic sobre el que fue su rebote número 18 de la noche. "Ni siquiera sabía que tenía 18".

"Tiene un alcance ilimitado", comentó el pívot de los Mavericks y compañero de Doncic, el letón Kristaps Porzingis, quien tuvo problemas de faltas tempranas y jugó solo 18 minutos, lo que le permitió ver la exhibición del jugador esloveno. "No solo eso, sino que puede llegar al borde en cualquier momento que desee y facilitar a los demás. El aro siempre está a su alcance de una u otra manera". O, como dijo el propietario de los Mavericks, Mark Cuban, al salir del vestuario del equipo: "Es increíble".