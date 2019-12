El clásico entre el Barça y el Madrid llega con los dos equipos en racha

Porque lo piensa, porque quiere ceder la presión al rival o por ambas cosas, Svetislav Pesic, técnico del Barça de baloncesto, ensalzó al Real Madrid como «el mejor equipo de Europa» antes de enfrentarse hoy a él en el Palau (18.30 horas) en el clásico de la ACB de baloncesto. "Tengo la sensación de que podría competir con cualquier equipo de la NBA", subrayó el técnico yugoslavo, que no obstante también recordó que su equipo tiene "ilusión y calidad" y que desde su llegada al banquillo azulgrana han derrotado varias veces al Madrid, dos de ellas con títulos en juego.

Barça y Madrid llegan en un gran momento a este tercer clásico de la temporada, tras los de la Supercopa y la Euroliga, ambos con victoria blanca. Enrachados en la competición europea, que encabezan junto al Efes (11 victorias consecutivas los de Pablo Laso, 5 los de Pesic, y 13 en total para los tres equipos), en la ACB el Madrid suma un triunfo más que los azulgranas, que hoy intentarán hacer valer el factor pista. Para arrebatarle la condición de líder haría falta vencer por 32 o más puntos.

En el Barcelona podría volver hoy Víctor Claver. Sergio Llull y el cordobés Felipe Reyes no jugarán, según confirmó Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, que tendrá que hacer dos descartes.

Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, puso el acento en la necesidad de que los jugadores entiendan que si "no están preparados para competir será muy difícil poder ganar en el Palau".

"Lo primero que hay que entender es que es un partido muy exigente y el equipo debe ir consciente de que es un partido difícil y fuera de casa. El equipo tiene que jugar muy concentrado durante todo el partido", dijo Laso en la previa.