El Barça se somete a otro duro examen ante el Fenerbahçe de Obradovic

El Barça vuelve este viernes a Estambul para enfrentarse al Fenerbahçe, líder en solitario de la Euroliga, el equipo entrenado por la leyenda Zeljko Obradovic, un equipo que se mantiene imbatido en casa (18.45 horas). En ese escenario tan exigente, el equipo azulgrana intentará aferrarse, como pueda, a la pelea por la cuarta plaza de la que salió muy mal parado hace siete días en la cancha del Anadolu Efes (92-70). Esa derrota deja muy descolocado al equipo de Svetislav Pesic, que tiene cinco jornadas, tres de ellas en casa, para intentar recuperarla.

“Todos los partidos son un nuevo reto para nosotros. Jugamos contra un equipo que hasta ahora no ha perdido en su casa y esto es una motivación más. Intentaremos ganar pero sabemos que no es fácil no solo contra el Fenerbache sino que la semana que viene jugamos también en Múnich. Jugamos ahora muchos partidos pero los últimos días tuvimos tiempo para entrenar, para prepararnos”, explicó Pesic, antes de viajar por la tarde a Estambul, donde el equipo tenía previsto entrenarse.

Derrota en el Palau

El entrenador azulgrana también desveló que el equipo tiene unos cuanto tocados. “Tenemos problemas con Singleton y Hanga, que no se si pueden jugar, pero esto es parte de la temporada y tenemos que intentar que todos los otros jugadores que están mejor físicamente puedan competir”, dijo Pesic, consciente de que el equip azulgrana tendrá que ofrecer una imagen sólida para competir frente a un rival que ya asaltó el Palau en la primera vuelta (65-84) con una exhibición del base Ali Muhammed, autor de 17 puntos.

“Pensamos en este partido que es como todos los partidos de la Euroliga. Es un partido distinto y se tiene que jugar contra un equipo que durante toda la temporada juegan al alto nivel y nosotros esperamos que podamos competir. Tenemos que jugar uno de los mejores partidos que hemos jugado en la Euroliga hasta ahora”, remató Pesic, consciente del potencial del Fenerbahçe con jugadores de referencia como Vesely, Datome o Sloukas.

Victoria del Madrid

El Real Madrid, por su parte, se aseguró la ventaja de campo para los cruces de cuartos al lograr una cómoda victoria a domicilio ante un flojo Khimki (75-100) con un Felipe Reyes de récord. El veterano capitán blanco igualó a Juan Carlos Navarro como jugador con más partidos en la historia de la Euroliga, con 341 actuaciones.

El cuadro de Pablo Laso se marchó en el marcador antes del descanso y arrollo a su rival en la segunda mitad con una espléndida actuación de Causeur (22 puntos y cuatro triples) y de Rudy, autor de 15 puntos, con 5 de 8 en triples.