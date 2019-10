El Barça derrota al Valencia y el Real Madrid cae en Munich

El Barça sufrió de lo lindo para mantener su condición de invicto en la Euroliga de baloncesto y situarse como líder en solitario de la competición ante un orgulloso Valencia Basket (83-77), que continúa sin estrenar el casillero de victorias en Europa.

Sin ideas en ataque estático, el equipo azulgrana se encomendó en el último cuarto (21-12) a Cory Higgins (20 puntos) y Adam Hanga (13) para sumar el pleno de cinco victorias ante el farolillo rojo de la competición, al que le faltó algo de experiencia y físico en los últimos compases del partido.

El Real Madrid encadenó mientras en Alemania su tercera derrota consecutiva como visitante en Euroliga ante un Bayern de Múnich más regular y compacto que supo aprovecharse de las numerosas pérdidas de un rival sin brillo, que no tuvo su día en el tiro exterior y que, aunque reaccionó en el último cuarto, volvió a tropezar lejos de casa y sigue fuera de los puestos de ‘playoff’ (95-86).

Liderado por Gregory Monroe (18 puntos y 4 rebotes) y Danilo Barthel (17 y 5), el campeón alemán sumó el segundo triunfo de su historia ante un Real Madrid en el que las únicas notas positivas fueron el acierto de Anthony Randolph y el prometedor debut de Usman Garuba, quien a sus 17 años completó una destacada actuación (12 puntos, 4 rebotes, tres recuperaciones y 20 de valoración).

El estreno de Garuba en Europa no le sirvió a un Real Madrid que sigue en crisis fuera de la ACB, por lo que tendrá que levantar el vuelo para no verse pronto en problemas.

83 - Barça (21+23+18+21): Hanga (13), Higgins (20), Claver (3), Mirotic (17), Davies (8) -cinco inicial-, Oriola (-), Abrines (8), Kuric (9), Bolmaro (2) y Tomic (3).

77 - Valencia Basket (19+22+24+12): Vives (-), San Emeterio (11), Loyd (17), Labeyre (2), Ndour (11) -cinco inicial- Colom (9), Marinkovic (5), Motum (8), Dubljevic (12) y Doornekamp (2)

Árbitros: Sasa Pulk (Eslovenia), Mehdi Difallah (Francia) y Ioannis Foufis (Grecia). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 5.734 espectadores. En el descanso, el Barcelona homenajeó al exjugador del Barça Jordi Trias, que esta semana anunció su retirada.

95 - Bayern Múnich (22+19+26+28): Lo (10), Dedovic (-), Lucic (8), Barthel (17) y Monroe (18) -quinteto titular-, King (-), Koponen (15), Zipser (9), Nelson (8) y Radosevic (10).

86 - Real Madrid (20+18+19+29): Llull (8), Causeur (9), Taylor (-), Randoph (17) y Tavares (2) -cinco inicial, Campazzo (16), Deck (3), Garuba (12), Rudy (6), Carroll (3) y Mickey (10).

Árbitros: Matej Boltauzer, Spiros Gkontas y Semen Ovinov.Eliminaron por faltas a Koponen y Zipser.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la primera fase disputado en el Audi Dome de Múnich ante 6.500 espectadores.