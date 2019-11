Raquel Hernández, la gesta de una atleta popular

La atleta cordobesa Raquel Hernández (Guadalcázar, 41 años) está a un paso de lograr la gesta de llegar a las 50 victorias en el circuito cordobés de carreras populares. La conquista de 49 triunfos en los últimos seis años le ha llevado a encontrarse a un paso de alcanzar esta mágica cifra. Sería la segunda atleta del club Trotasierra en conseguirlo, pues Maribel Díaz llegó a las 50 victorias el pasado mes de julio y ya acumula 53.

Esta atleta popular ha ido sumando triunfos en 25 carreras de Córdoba y otras 14 localidades de la provincia. Las pruebas de La Fuensanta y San Rafael de la Albaida son sus favoritas, pues las ha dominado en cinco ocasiones desde 2014.

Tras sumar la victoria 49 hace unos días en Torrecampo, al día siguiente dispuso de la primera opción de llegar a las 50. Sin embargo ocupó el segundo lugar en Lucena. El próximo domingo dispondrá de su segunda oportunidad en la gran carrera de su club, la Ruta de la Miel, que tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 11.00 horas en Hornachuelos. En esta exigente prueba de 16,500 kilómetros, tendrá a Irene Rancaño y Maribel Díaz como máximos rivales. Antonio Montero, Miguel Espinosa y Ángel Muñoz lucharán mientras por la victoria en la categoría masculina. En liza habrá 1.280 atletas.

"No llegó con la base de entreno y kilómetros que me gustaría y que esta carrera requiere por su distancia, pero intentaré hacerlo lo mejor posible", reconoce Raquel Hernández. Aspira además a vencer por primera vez en Hornachuelos y aunque señala que "ganas y fuerzas no me faltan, lo veo complicado por lo dicho anteriormente".

La atleta cordobesa sabe que puede llegar a las 50 victorias: "me lo dijo un pajarito, je. Me ilusiona muchísimo llegar a esa cifra, con mi querida y admirada Maribel Díaz, y que sean muchas más para ambas".

Para animar a las mujeres a practicar el atletismo Raquel señala que "les diría que es un deporte sencillo y completo a la vez, que te da una gran capacidad de liberación y superación. Te engancha de tal manera que te hace ser más disciplinada en el deporte y en la vida", concluye.