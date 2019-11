Presentan la Media Maratón de Córdoba, la prueba más emblemática del circuito provincial

El presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno, y la diputada de deportes de la Diputación Provincial, Ana Blasco, han presentado este lunes en el Ayuntamiento la 35 edición de la Media Maratón de Córdoba. “La prueba más emblemática del circuito cordobés de carreras populares” e incluida en el circuito provincial se disputa el próximo domingo 24 de noviembre por las calles de la capital.



El concejal Torrejimeno ha dado algunas claves numéricas de la importancia de la Media Maratón de Córdoba no solo para el deporte de la ciudad, sino también para su promoción turística y para su elevación como villa de interés para atletas de fuera de la provincia e incluso del país.



“Son ya 35 ediciones de una prueba consolidada en el calendario anual. Cada año genera más expectación y en este 2019 se constata, teniendo en cuenta que el plazo de inscripción ha sido más corto que en años anteriores”. Un total de 8.021 corredores participarán en la prueba, de los que más de 6.000 son hombres y 1.204 mujeres. El presidente del Imdeco ha explicado que las féminas suponen más del 15 por ciento del total de inscritos. Además, hay tres corredores en silla de rueda y 36 discapacitados a pie.



UNA PRUEBA INTERNACIONAL



Más de 25 nacionalidades estarán presentes en la Media Maratón de Córdoba. Resaltan especialmente por el número de inscritos los atletas de Reino Unido, Alemania, Afganistán, Albania y Francia. Además, más de 5.000 corredores son de fuera de la provincia, lo que muestra “el seguimiento de la prueba” más allá de los participantes cordobeses, según Torrejimeno.



De hecho, no solo a nivel internacional esta prueba ha crecido. Atletas de 48 provincias de España participarán, siendo las más destacadas Sevilla, Jaén, Málaga y Granada.



En categoría de clubs, hay más de 2.000 corredores de un total de 89 clubs distintos, siendo el tramo de edad más numeroso de los 40 a los 60 años.



ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA



La Media Maratón de Córdoba consta de un recorrido (completo en este enlace) de 21,097 kilómetros. La hora de salida son las 10.00 horas desde Conde Vallellano con final en la Puerta del Puente. Habrá cortes de tráfico desde las 06.00 horas a las 12.30 horas en las principales avenidas por donde transcurre la prueba, entre ellas Conde Vallellano, Corregidor, Fray Albino y Menéndez Pidal.



El primer clasificado tendrá un trofeo y 500 euros de premio, el segundo 350 euros y el tercero 250 euros. Hasta el 15 clasificado habrá premios, y también por categorías y para clubs.



El impacto económico esperado, según Torrejimeno, es de 1,4 millones de euros de retorno para la ciudad, cifras similares a la pasada edición de 2018, para una prueba que consta de un presupuesto de 335.000 euros. Según la concejal de deportes de la Diputación, Ana Blasco, el crecimiento en los inscritos desde los poco más de 800 que participaron en la primera prueba, en 1985, permite hablar de un “impacto enorme en la sociedad cordobesa” de esta Media Maratón.



DESCENSO EN EL NÚMERO DE DORSALES



Por primera vez en siete años el Imdeco no ha agotado los dorsales dispuestos para esta prueba. Según Torrejimeno, ello se explica en que “normalmente los dorsales se ponen en circulación en abril y este año han salido en septiembre. La cifra es prácticamente la misma con tres meses menos para la inscripción”. El presidente del Imdeco ha explicado que “mucha gente de fuera hace la reserva de dorsales con mucha antelación y, este año, por distintos problemas, no hemos podido hacerlo”.