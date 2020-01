Polanco, Boutouil, Lansi y Grondona triunfan en Villanueva

El Cross Nacional Comarca de Los Pedroches abrió el año en Villanueva de Córdoba para el atletismo popular provincial. La cita reunió a centenares de atletas de 21 clubs de la provincia. La prueba reina, de 8.000 metros en la categoría masculina y 4.500 en la femenina, la terminaron 169 atletas (108 hombres y 61 mujeres).

Cristina Polanco (Surco Aventura) venció en la categoría femenina con un tiempo de 16.13. Yasmine Boutouil (Trotasierra, 16.39) e Irene Rancaño (Bahía de Algeciras, 17.03) completaron los puestos de honor. Mientras, Mohamed Lansi (Unicaja, 24.31), Pablo Sánchez (Surco Aventura, 24.37) y Mustapha Sabili (Bahía de Algeciras, 24.44) lograron las tres primeras plazas en la categoría masculina.

Los cordobeses

La celebración del Cross de Villanueva sirvió un año más para repartir los títulos provinciales de cross individuales y por equipos. La lucentina Yasmine Boutouil e Irene Rancaño dominaron en mujeres. Juan Ignacio Grondona (Atletismo Cordobés) y Camilo Puertas (Trotasierra), cuarto y quinto en la general, respectivamente, vencieron en la categoría masculina. Grondona y Puertas mantuvieron un interesante pulso a lo largo de toda la carrera que terminó llevándose el representante del Atletismo Cordobés por un estrecho margen de dos segundos.

El club Trotasierra dominó con autoridad en las clasificaciones provinciales por equipos, pues venció en diez de las trece categorías. La entidad de Hornachuelos consiguió la primera plaza en sub 14, sub 16 y sub 18/sub 20 masculino y femenino, sub 12 masculino y veteranas, sénior y sub 23 femeninas. Mientras, el Sierra Norte ganó en la categoría sub 12 femenina, el Atletismo Cordobés en veteranos masculinos y el Surco Aventura en sub 23 masculino.

La falta de lluvias en los últimos días dejó el recorrido en unas condiciones ideales para la práctica del atletismo.

Centenares de aficionados al atletismo disfrutaron por ello de una mañana plena de deporte con las carreras de todas las categorías celebradas.