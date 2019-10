La IAAF rectifica y concede una medalla de bronce a Orlando Ortega

Orlando Ortega tendrá una medalla de bronce en los Mundiales de atletismo de Doha. La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) aceptó, en el último momento, el nuevo recurso presentado por la federación española y decidió recompensar al atleta hispano cubano con el podio tras la final de 110 metros vallas, al considerar que se vio claramente perjudicado por la actuación antideportiva de un rival, el jamaicano McLeod que le golpeó y frenó su progresión en los metros finales de la prueba, cuando apuntaba claramente a la medalla.

The jury of appeal reconsidered the case in the 110m hurdles final and in view of the obstruction which impeded @110_ortega, the jury directs that a second 🥉medal be awarded to Ortega.#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/ICTREozU8U