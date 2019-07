La gesta de una atleta local

Maribel Díaz (Trotasierra) y Carlos Cera (Bantierra) lograron las victorias en la CP Antonio Romero, celebrada en El Viso de Los Pedroches con la participación de 310 atletas (208 hombres y 102 mujeres). Díaz venció en la prueba de su localidad, motivo por el cual corrió en esta ocasión defendiendo los colores del Gazapo Rabones, el club natural de El Viso. Díaz acabó los 6.800 metros en un tiempo de 28.55, superando en la meta a Azahara Pérez (Indea, 30.38) y Alcantarilla Cope (Belalcázar, 32.13).

En la categoría masculina venció otro atleta de El Viso, Carlos Cera, que acabó con un crono de 22.51. Tras el ganador llegaron Andrés Santiago (Andújar, 23.53) y Antonio Córdoba (Surco Aventura, 24.13).

Lo realmente relevante de lo ocurrido en El Viso llegó gracias a Maribel Díaz, pues con esta victoria alcanzó la 50ª en el circuito cordobés de carreras populares. Díaz se convirtió en la primera atleta capaz de llegar al medio centenar de triunfos, desde la puesta en marcha de este circuito en 2012. Ningún hombre había ganado hasta ahora tampoco tantas carreras --el récord lo ostenta Bruno Márquez con 41--, por lo que la gesta de esta viseña de 39 años es todo un reconocimiento a su esfuerzo.

Las estadísticas de Maribel Díaz hablan por sí solas. Desde 2012 ha sumado 50 victorias, con un tope de 12 en los años 2013 y 2014. Solo no ganó ninguna carrera en los años 2012 y 2015, debido a que estuvo embarazado de dos de los tres hijos que tiene, motivo por el cual no disputó carrera alguna.

Ha vencido en 29 pruebas diferentes, destacando los cinco triunfos que posee en Peñarroya y los cuatro acumulados en Fuente Obejuna y Cañero.

Además ha sumado triunfos en 17 ciudades y localidades diferentes. En 23 ocasiones salió como triunfadora en carreras de la ciudad de Córdoba y en 27 en otras 16 localidades (Peñarroya, Fuente Obejuna, Torrecampo, Ochavillo del Río, Villafranca, El Viso de Los Pedroches, El Carpio, Nueva Carteya, Rute, Montalbán, Montilla, Las Posadas del Rey, La Rambla, La Guijarrosa, Fuente Palmera y Cardeña).

Maribel Díaz entró tarde en el atletismo. De hecho, su primera victoria llegó en el 2008 en Fernán Núñez, ya con 28 años. "Al principio solo iba a las carreras para acompañar a mi marido. Me gustó lo que vi y me animé a correr también", reconoce la viseña.

Su amor por el deporte le ha llevado a seguir practicando el atletismo a pesar de tener un marido, tres hijos y un trabajo. No le importa sacrificarse para entrenar y así mantenerse en un mundo en el que sigue porque «me gusta el ambiente de las carreras. Conoces a mucha gente", señala.

La atleta cordobesa pertenece al club Trotasierra, una entidad de Hornachuelos que precisamente se caracteriza por fomentar el atletismo popular. Con Miguel Aguilera como director técnico, tiene un grupo de mujeres en el que también están Raquel Hernández, Marta Polo o Mari Carmen Mayorga, entre otras. El Trotasierra obtuvo el pasado año la mitad de las victorias en el circuito cordobés y dos de cada tres en la categoría femenina.