La edición más foránea de la Media Maratón de Córdoba

La Media Maratón de Córdoba, la prueba más emblemática del calendario atlético cordobés, ya se acerca, pues tendrá lugar el próximo domingo a las 10.00 horas. La carrera será la más abierta de la historia, pues se han inscrito 5.732 atletas de fuera de la provincia, un 71,5% sobre el total.

En un año en el que la inscripción total ha bajado un 8,4% (de 8.750 a 8.021 dorsales vendidos), han adquirido su dorsal 1.106 atletas no cordobeses más que el año pasado. Está claro que la belleza del recorrido atrae cada año a atletas populares de todo el país que quieren probarla al menos una vez.

En total hay deportistas de 47 provincias españolas, pues solo faltan de Guadalajara, Guipuzcoa, Vizcaya, Orense y Zamora. Sevilla (975), Jaén (647), Málaga (502), Granada (351) y Madrid (290) lideran este ránking. También tienen previsto correr 73 deportistas de 23 países de todos los continentes menos Oceanía, destacando Gran Bretaña (15), Alemania (12) y Afaganistán (10).

Mientras, la cifra de cordobeses será la más baja de los últimos años. Mientras el pasado año sellaron su participación 4.124, este año solo lo han hecho 2.289. Por ello, la provincia pasará de tener al 47,2% de los participantes a solo el 28,5%. Será la segunda edición seguida con más participantes foráneos que cordobeses.

La presencia femenina se ha mantenido por tercer año seguido en el 15%, la cifra más alta de la historia que ha crecido sin parar desde el 8,01% del 2011.

Uno de los datos más relevantes de la Media del 2019 es que no se han acabado los dorsales, algo que no ocurría desde la edición del 2011, entonces con 4.000 dorsales a disposición del público, de los cuales compraron los atletas 3.592. Este año había por segundo año seguido un cupo de 8.750. Sin embargo, al vender el Imdeco 8.021 se han quedado sin vender 729.

Además, la cifra de inscritos ha bajado en relación al año anterior por primera vez desde el 2005, pues en el 2004 hubo 2.204 participantes y un año más tarde nueve menos, 2.195. La Media no paró de crecer desde entonces, pues llegó por primera vez a los 3.000 en 2009 (3.088), a los 4.000 en 2012, a los 6.000 en 2014, a los 7.000 un año más tarde y a los 8.000 en 2016. Por ahora, el récord de atletas con una inscripción comprada se ha quedado en los 8.750 del 2018.

Los atletas cordobeses lucharán un año más por el podio. Ausente la mejor cordobesa de las tres ediciones anteriores, Marta Polo, tres atletas del Trotasierra, Raquel Hernández, Maribel Díaz parecen destinadas a luchar por ser la primera cordobesa, pues la campeona del 2011, Loli Jiménez, también del Trotasierra, lleva varios años sin luchar por los puestos de honor en las carreras. Entre los hombres, el mejor cordobés enlos últimos tres años, Antonio Montero, Miguel Espinosa y Rafael Bermúdez, los tres del Trotasierra, destacarán.