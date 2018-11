El Cross de Navidad, cancelado por la gestión de la subvención

La Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima informó ayer de la «decisión» de «no celebrar la 36 edición del Cross de Navidad», prueba más que cotidiana en el calendario deportivo de Córdoba. Según la asociación, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) «todavía no nos ha abonado la subvención del Cross que hicimos el pasado año 2017». Amanecer de Fátima entiende que, ante la convocatoria de las subvenciones el pasado 5 de noviembre de 2018, en el caso de esta prueba a año vencido (se conceden de forma efectiva al año siguiente de la celebración de la carrera) era muy difícil la organización de la prueba. «Tenemos pendiente la subvención del año pasado y no nos podemos comprometer a otra carrera popular, que tendría un coste de unos 4.500 euros», afirma la asociación en un comunicado de prensa. Además, esta entidad aduce que «nos arriesgamos a no saber cuándo saldrá la convocatoria para 2019 y en qué condiciones».

La asociación Amanecer de Fátima, no obstante, entiende que la otra alternativa para sacar adelante el Cross de Navidad era «conseguir patrocinadores, que actualmente no tenemos», incluyendo una «cuota de inscripción», medida que entiende «desproporcionada» al tratarse de una carrera de barrio. Además, esta organización indicó que «el Cross de Navidad de Fátima está a punto de perecer por la burocracia de unos políticos ineficaces y una intervención municipal escrupulosa».

El Imdeco, por su parte, respondió al comunicado de la AA.VV. Amanecer de Fátima con su propia nota de prensa, en la que trató de aclarar cuestiones de índole administrativa y de gestión para explicar las razones de que la subvención por la prueba de 2017 aún no haya sido entregada de forma efectiva. «Desde el Imdeco explicamos el cronograma y acordado las subvenciones de carreras populares», aseguró el presidente de este organismo, Antonio Rojas, a este periódico, en términos similares al comunicado. «En la resolución provisional del 20 de noviembre, la semana pasada, aparece la AA.VV. Amanecer de Fátima para el Cross de Navidad, con una cantidad de 2.799 euros», aseguró Rojas. No obstante, reconoció que «es verdad que hemos tardado más tiempo en sacar las subvenciones, que siempre salen entre mayo y junio, pero por problemas este año se inició el procedimiento desde el 15 de octubre».

Aunque la organizadora de la carrera, Amanecer de Fátima, descartó ayer la celebración del Cross, desde el Imdeco se asegura que «plantearemos el sentarnos y explicarles lo que ya les explicamos, y el punto en el que estamos con las subvenciones». Incluso su presidente, Antonio Rojas, afirmó que «no esperábamos la noticia, porque estábamos cumpliendo lo que dijimos». No obstante, la AA.VV. descarta que la prueba vaya a celebrarse.