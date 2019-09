Bruno Hortelano anuncia que no participará en Doha

Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros, no participará en los próximos Mundiales de atletismo al aire libre de Doha.

El velocista español, campeón europeo del doble hectómetro en 2016, comunicó a través de sus redes sociales que no participará con la selección nacional en la cita universal.

"Lo hemos intentado hasta el último momento, pero junto a los Servicios Médicos de la Federación hemos decidido que es preferible no arriesgar la mejoría de la lesión en el tendón de aquiles", señaló en su cuenta oficial de twitter.

"Lamento mucho que sea así, y desde ahora trabajaré para llegar a Tokio 2020 en las mejores condiciones. Gracias a todos por vuestros mensajes de apoyo, ánimo y amistad de estos días, son de gran ayuda", apuntó Hortelano.

El plusmarquista nacional, que renunció a competir en los Campeonatos de España de La Nucía "debido a molestias en el tendón de aquiles", había retrasado su debut este año hasta la reunión de Madrid, disputada a finales de agosto en el estreno del nuevo estadio de Vallehermoso, donde terminó último en el 400 con 46.32. No competía desde septiembre de 2018 por una tendinitis aquílea.

Hortelano podría haber competido con el relevo 4x400, pero dichos problemas además le impidieron entrar en la concentración que hará el equipo en Monte Gordo (Portugal) entre el 15 y el 22 de este mes, donde trabajarán juntos Julio Arenas, Lucas Búa, Darwin Andrés Echeverry, Samuel García, Óscar Husillos, Adrián Rocandio y Mark Ujakpor.