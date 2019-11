Zulategui regresa al proceso contra León como acción popular

El exsecretario del consejo de administración del Córdoba CF y socio de Bitton Sport, Joaquín Zulategui, ha entrado nuevamente en la causa que instruye el juzgado de instrucción 5 de Córdoba contra Jesús León, y lo hace dentro de la figura jurídica de acción popular.

Una denuncia del navarro acabó con la diligencia judicial para el registro de las oficinas de El Arcángel y la vivienda de León, y para la imputación de hasta cuatro delitos al expresidente del Córdoba CF. Además, con estas diligencias se inició la administración judicial y la posterior administración concursal de Francisco Estepa.

En el auto de administración judicial del Córdoba CF, hace dos semanas, el juez decretó que Zulategui no podía continuar personado en el mismo al no ser una parte afectada -no era accionista del club-, no así Minoritarios CCF, que continúa como acusación particular.

Por ello, el mismo juzgado indicó al navarro que, de querer continuar personado en la causa que él mismo inició con su denuncia, debía hacerlo a través de la figura jurídica de acción popular, depositando una fianza de 3.000 euros en sede judicial, lo que ha hecho este jueves, según documentación que ha remitido a este periódico.