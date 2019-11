Zulategui: "Es una expropiación hecha por un juzgado, va a ser la destrucción del Córdoba CF"

El exsecretario del consejo de administración del Córdoba CF y socio de Bitton Sport, Joaquín Zulategui, considera "metafísicamente imposible" que se cumplan los dos autos dictados por el juzgado mercantil de Córdoba este lunes, en los que se abre concurso de acreedores y un plazo para subastar la "unidad productiva" de la entidad blanquiverde.

Para Zulategui, "un club y su unidad productiva son lo mismo, la unidad productiva es el club, no tiene ningún otro bien y no puede separarse del resto", por lo que, "como abogado y amante del derecho, no entiendo nada".

Además, el navarro indica que "el auto del juez pide que sea una SAD ya constituida la que haga la oferta. Las SAD no pueden tener dos clubs de futbol, y no se puede ser una SAD sin tener un club federado, por lo tanto es una condición de imposible cumplimiento".

De hecho, el exsecretario del consejo del Córdoba CF reconoce que "es una situación completamente nueva en el mundo del fútbol y del derecho, es una expropiación hecha por un juzgado, en mi opinión, va a ser la destrucción del Córdoba CF". Y lo ha comparado con "el caso del rey Salomón, en el que dos madres se disputaban un bebé y al final una de ellas prefirió dividirlo en dos... yo prefiero que se lo quede otro, pero no partirlo por la mitad".

Prosigue con su reacción a los autos del juzgado Joaquín Zulategui, que asegura que "compara la situación con los Laboratorios Pérez Giménez, en fin, son dos cosas de imposible comparación", indicando que el precio tasado para la subasta, de 3,25 millones de euros, "significa dejar sin cobrar a todos los agentes y futbolistas a los que se debe dinero, el Córdoba CF debe dinero a futbolistas como Josema, también a Enrique Martín, a muchísima gente".

"¿Crees que el mundo del fútbol va a permitir que eso pase, que esa indefensión ocurra? ¿Que la RFEF va a permitir que un club deje de pagar a todo el mundo y siga compitiendo en la misma división? Son preguntas para las que no tengo respuestas. La respuesta que obtengo es tan terrible para el Córdoba CF que no quiero respondérmela", manifiesta tajante el navarro.

Por otro lado, Zulategui cree que esta medida "abriría una vía para que el resto de clubs hicieran lo mismo y dejasen de pagar, un precedente, lo podrían hacer el Xerez, el Recreativo, el Racing de Santander o el Murcia, todos los clubs en situaciones complicadas, clubs que están pagando poco a poco sus convenios".

"No hay opción de cobrar para los acreedores, pero al juez se le olvida, en ningún momento cita que hay un propietario del club dispuesto a poner el dinero y a pagar a todos. Eso va a ser motivo de litigio durante muchos años entre Azaveco y el juzgado, supongo que los abogados de Azaveco estarán trabajando sobre eso, nuestros abogados también están trabajando", añade Zulategui.

Para cerrar el capítulo de valoraciones de los autos, el socio de Bitton Sport indica que "¿nos van a robar 2,7 millones de euros? Le puedo decir una cosa, España no es aún Venezuela, aunque por lo que parece va camino".

BITTON SPORT PODRÍA ENTRAR EN LA SUBASTA

Sin embargo, en una comunicación posterior con este periódico, Joaquín Zulategui ha mostrado un planteamiento al menos serio de Bitton Sport para acudir a la subasta, que tiene un precio mínimo de 3,25 millones de euros, y pujar para comprar el Córdoba CF.

"Comprar el Córdoba CF por 3,25 millones de euros y sin deudas es el chollo del año, a la subasta esa hay que acudir y hacer una buena oferta, estamos pensándolo claro, lo vamos a pensar claramente, es un precio muy barato", ha asegurado, indicando que "ese club vale 20 millones, y ahora sin deuda, es muy interesante".

Aunque ha insistido en que "la medida me parece ilegal", no ha descartado para nada que Bitton Sport pueda pujar aunque, eso sí, "nos vamos a guardar la decisión hasta el día 25 de noviembre, a ver si va pujar más gente, pero el precio de salida es muy barato".