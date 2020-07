Zelu, punto final a una relación de paréntesis

Se marcha un futbolista que nunca llegó a estar. Su adiós ha sido tan singular como su llegada. "Si está aquí es porque lo habrán fichado", murmuraban los corrillos de periodistas cuando hace poco menos de dos años le vieron acudir a los reconocimientos médicos en San Juan de Dios. Con el Córdoba CF vivió un descenso y unas cuantas cesiones. La última al Logroñés, con el que fue campeón de grupo en Segunda B y ascendió a Segunda División. Una cláusula en el contrato de préstamo contemplaba la salida automática hacia el club riojano en caso de salto de categoría. Así que dicho y hecho: el club blanquiverde oficializó en una nota que Zelu ya no es de los suyos.

"Después de lograr ascender a Segunda División en la presente temporada y por cláusula de objetivos en su último club, el jugador José Luis García Zelu ha quedado desvinculado del Córdoba CF. Desde la entidad cordobesista queremos darle la enhorabuena y le deseamos toda la suerte en sus futuros retos profesionales", dice el comunicado expuesto en la web cordobesista.

Al Córdoba no le interesaba que Zelu siguiera y posiblemente al futbolista tampoco le conviniera mantener una relación que hacía aguas en lo deportivo. Nunca llegó a ser un fijo en las alineaciones para ninguno de los técnicos que pasaron por el club. Y no fueron pocos. La cuestión es que el extremo jugó pocos partidos, pero vivió lo suyo. De hecho, se llevará anécdotas que contar de su paso por El Arcángel. Ahí fue testigo directo de una etapa volcánica en todos los órdenes.

El verano loco del 18

José Luis García Pérez (Jerez de la Frontera, 1996) se dio cuenta pronto de que había caído en un lugar de lo más peculiar. Jugó unos cuantos partidos amistosos sin haber sido presentado. En las primeras semanas ya vio cambios de director deportivo, de entrenador, un mercado de fichajes bloqueado y compañeros enfurruñados por la ruina que se atisbaba.

Zelu, que llegó desde el Melilla, se forjó en la cantera del Sevilla FC, donde llegó a ser máximo goleador de su equipo de División de Honor Juvenil. Después de salir de las divisiones inferiores del club de Nervión fue fichado por el Marbella, donde en su primer año como senior intervino en 30 partidos. Su rutilante irrupción llamó la atención del Málaga, que lo contrató para dejarle en su filial de Tercera, el Atlético Malagueño. La oportunidad de volver a Segunda B se la dio el San Fernando, donde se curtió antes de dar el salto al Melilla. En el cuadro norteafricano disputó 35 partidos (un gol) en el curso 17/18 dentro del grupo IV de la Segunda B. Un joven curtido.

El jerezano estuvo en las concentraciones de Los Ángeles de San Rafael (Segovia) y Montecastillo (Jerez), ambas con Francisco Rodríguez al mando del plantel. Después de la dimisión del entrenador almeriense, llegó Sandoval. La dirección deportiva, comandada por Rafa Berges, determinó la cesión de Zelu a la Cultural Leonesa, que acababa de descender a Segunda B. En el club castellano Zelu fue una pieza importante. Disputó 30 partidos en Liga y dos en Copa y anotó tres goles. Regresó a El Arcángel a intentarlo de nuevo. Para entonces, el Córdoba ya había descendido a Segunda B.

Otro intento, otra cesión

Su concurso siempre estuvo en vilo. Hasta última hora en el mercado veraniego se especuló con su salida, pero esta vez se quedó dentro. Enrique Martín, que comenzó a los mandos del banquillo cordobesista en la 2019/20, no tenía un sistema de juego que favoreciera especialmente a Zelu, que fue un elemento residual. Sin embargo, tras la salida del técnico navarro y la llegada de Raúl Agné, fue adquiriendo más protagonismo hasta hacerse sitio en los planes del entrenador de Mequinenza. Así, completó más de 1.000 minutos en 17 partidos, en los que anotó dos goles.

Todo iba bien para él, pero no para el Córdoba. Hubo zarandeo en el mercado invernal. Con la llegada de Thierry Moutinho y Carlos Valverde se oscurecieron las posibilidades de Zelu. Había, además, que liberar fichas para la llegada de Piovaccari. Y le volvió a tocar. El italiano salió del Rayo para emprender su tercera etapa de blanquiverde y Zelu se marchó a préstamo al Logroñés. El cuadro riojano fue campeón del grupo 2 -388 minutos de juego para Zelu- y después ascendió en el play off exprés tras derrotar en los penaltis al Castellón. La cláusula de salida se activó y Zelu no volverá al Córdoba, con el que tuvo una relación corta pero de alto voltaje.