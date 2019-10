Zelu: "Nos vamos con un sabor agridulce, no estoy satisfecho"

El extremo derecho del Córdoba CF, Zelu, marcó el primer gol de su equipo y le dio la asistencia a Owusu para el segundo. Sin embargo, indicó que "nos vamos con un sabor agridulce, teníamos el partido en nuestras manos y han conseguido empatarnos, así que no estoy satisfecho". Evitando poner en valor su buen partido, incidió en que el empate final "nos tiene que servir para aprender y para ver que hasta que el árbitro no pita el final el partido no está terminado".

Zelu reconoció que "sabíamos que el Algeciras gustaba de tener el balón, han hecho un buen partido", pero dijo que "se puede jugar mucho mejor". Eso sí, manifestó que "el equipo ha hecho un esfuerzo inmenso, hemos trabajado bien, hemos sacado un punto pero tenemos que seguir mejorando".

Además, quiso agradecer a la afición blanquiverde desplazada su apoyo en todo momento. "Es un gusto que vengan bastantes cordobesistas al Nuevo Mirador. En El Arcángel nos sentimos muy arropados, solo tengo agradecimientos para la afición".