Xavi Molina: "No puedo permitirme elegir en qué posición jugar"

Xavi Molina disputó este domingo la segunda parte del Juventud Torremolinos-Córdoba CF. Lo hizo en el pivote defensivo, jugando por delante de los dos centrales y mostrándose bien al corte y en la anticipación. Molina admitió que les "costó un poco", ya que era "un campo difícil para jugar, especialmente para la gente de arriba" y "había que tener mucha precisión".

Reconociendo que aún falta mucho por mejorar, en lo técnico y en lo físico, uno de los más veteranos del vestuario blanquiverde puso en valor que "ellos crearon poco peligro y estamos contentos". "Dejar la portería a cero es muy importante, más si cabe ganando el partido", dijo. Por tanto, el balance para catalán es "positivo".

Ahondó en el aspecto de la solidez defensiva para añadir que "se vio un equipo sólido y no solo contra el Torremolinos, contra el San Fernando también, y eso que tiene buenos delanteros". La mejora colectiva e individual irá llegando "paso a paso". "Seguro que llegaremos al 18 de octubre con plenas garantías, vamos poco a poco sumando minutos y cogiendo sensaciones; la gente debe ir encontrándose y poniéndose a punto", indicó.

Precisamente sobre su posición preferida en el campo, bien de central o bien en el pivote, Xavi Molina fue muy franco. "No puedo permitirme elegir dónde quiero jugar y dónde no; al final si el míster decide ponerme donde prefiera intentaré hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo. Creo que es bueno sumar en la posición que me toque, como debemos hacer todos", dijo para finalizar su comparecencia ante los medios tras el segundo amistoso de la pretemporada blanquiverde.