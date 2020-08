Willy: "Venir aquí es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida"

-¿Cómo ha ido este primer ‘stage’ de pretemporada?

-Estas cosas sirven para conocerte con los commpañeros nuevos, para meter un poco más de carga junto a los compañeros. Así son todas las pretemporadas y también sirven en parte para descansar.

-El 2020 no está siendo bueno, pero para usted aún peor. Apenas llegar tuvo aquella lesión en Badajoz y luego el confinamiento.

-Sí, me quedé con la miel en los labios. Venía con muchísima ilusión, a hacer las cosas bien en Córdoba y, entre la lesión y el covid, todo se truncó. Ahora estoy con la ilusión renovada, con ganas de que empiece la liga, hacer cosas bonitas y con muchas ganas de que se inicie ya la temporada.

-Entre los del filial y los fichajes, muchas caras nuevas.

-Estas cosas, las pretemporadas, sirven para conocerte con los compañeros y para ver cómo son personalmente. Gente nueva, gente que llega con mucha ilusión y la verdad es que hay una combinación entre jóvenes y venteranos que creo que vamos a formar un gran grupo.

-Aún tienen que llegar al menos dos más y uno, como mínimo, será para la delantera.

-Son cosas que no dependen de nosotros, dependen de la dirección deportiva. Todo compañero que venga, para cualquier posición, es bueno. La competitividad es sana y un jugador tiene que que competir con su compañero toda la semana para llegar lo mejor posible a los partidos y, siendo así, bienvenido sea.

-¿Te ves más como nueve puro o como segundo delantero?

-Yo me adapto a todo lo que me pidan. Es verdad que con dos delanteros se siente uno más liberado, no tengo que fijar tanto a los centrlaes y puedo moverme más o recibir de espaldas y abarcar más campo. Con dos delanteros estoy muy a gusto pero también he jugado solo muchas veces y me he sentido a gusto.

-Quizá sea el jugador de la actual plantilla que mejor conoce a Juan Sabas.

-Conozco bien a Sabas porque los años en los que estuvimos juntos han sido los más exitosos de mi carrera. Es un gran entrenador, hace de equipos un grupo humano muy fuerte para que eso se note en el campo y eso importantísimo. Los objetivos se marcan desde dentro del vestuario y Sabas, en eso, es espectacular. Hace sus equipos rocosos, aguerridos, sin fisuras, reciben pocos goles, equipos muy regulares. Siempre se ha caracterizado por eso y creo que estamos en el sitio ideal para conseguir grandes cosas.

-No hay otro camino para este Córdoba CF: el ascenso.

-No hay ninguna opción más. Aquí sabemos para lo que estamos. El ascenso es lo primordial. Si es primero, mucho mejor. Como bien dijo Mou el otro día, el que venga con otra idea se confunde de sitio. Aquí venimos a ascender y para eso estamos aquí.

-Ya subió con el Extremadura a Segunda.

-Sí. Ascendí una vez. Son objetivos complicados. Tienes que mantener una línea toda la temporada y mantenernos fuertes mentalmente y creo que estamos en el istio ideal para hacer cosas bien bonitas y, viendo el grupo que formarmos, este es el equipo ideal para ello.

-Apenas ha podido disfrutar la ciudad entre lesión y pandemia.

-Sí. Es poco tiempo el que me ha dado para visitar, pero estoy muy a gusto. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y con la afición que hay, más. Tengo claro que es de las mejores decisiones que he tomado.

-¿Cómo vivió el confinamiento?

-Por suerte, en ese momento me pude ir para el pueblo. Mi familia estaba allí y mi hija y mi mujer estaban allá. Estoy a costumbrado a estar en mi pueblo en mi casa. No estoy acostumbrado a vivir en un piso más pequeño que una casa. He disfrutado de mi hija, de mi mujer, he hecho cosas diferentes, que igual no pensé nunca que las iba a hacer. La vida ha hecho que pensemos de otra manera en este confinamiento. No ha sido bueno, porque ha muerto mucha gente, pero a cada persona va a obligar a mirar la vida de diferente manera.

-Hablando de afición. Será más difícil todo con El Arcángel vacío.

-Sí. Lo bonito del fútbol es que la afición apriete al contrario, al árbitro y eso es lo precioso. Pero a ver si se puede meter la gente en el campo. La afición del Córdoba CF se desplaza a los campos de los contrarios y eso se nota y ojalá podamos disfrutar todos de la gente del fútbol. Al final, el fútbol es de los aficionados.

-El objetivo colectivo está claro. ¿Tiene alguno especial en lo individual?

-No soy de poner cifras goleadoras ni lo voy a hacer. Tener responsabilidad, ser importante en el equipo, ayudar al equipo lo ´maximo posible. Me caracterizo por eso: trabajar para el equipo, dar lo ´maximo por la camiseta del Córdoba CF y ojalá que pueda meter muchos goles también.