Willy: "De nada vale echar cuentas si tú no haces los deberes"

Willy Ledesma compareció en sala de prensa este jueves para transmitir sus valoraciones acerca del Córdoba CF y las sensaciones ante el encuentro del próximo domingo, en El Ejido, a las 17.00 horas. El extremeño comentó sobre el último encuentro de Liga, el empate en casa ante el Real Murcia, que "después de cómo se estaba dando el partido, con la expulsión de Carlos -Valverde-, creo que el empate" era "en cierta medida lógico". "Queríamos afianzarnos en la tercera posición, pero después de la expulsión" y de que el Real Murcia "apretara", el punto logrado significaba que los pimentoneros "no nos adelantaban", aunque reconoció también que "no nos hace depender de nosotros mismos".

Sobre las cábalas en las dos últimas jornadas para que el Córdoba CF intente meterse entre los tres primeros, Willy explicó que "de nada vale echar cuentas si tú no haces los deberes", por lo que "hay que centrar las fuerzas y las energías en el partido de El Ejido y sacar los tres puntos". Además, el pichichi blanquiverde avisó de que "lo que pase no depende de nosotros, lo que depende de nosotros es el partido de El Ejido y en eso estamos".

Willy reconoció que "por supuesto que hay esperanzas" en la plantilla de lograr la tercera plaza, "si no, no jugaría en El Ejido ni contra el Betis B", y se mostró convencido de que "van a pasar cosas". "En esta jornada no dependemos de nosotros mismos, pero si ganamos tendremos más opciones que si no lo hacemos. Si hacemos las cosas bien tendremos opciones y en eso estamos", argumentó.

Tras explicar que "cada partido es diferente", Willy aseguró que el conjunto blanquiverde va "con ilusión de poder meterse entre los tres primeros", aunque admitió no saber qué le ha pasado al Córdoba CF para verse en esta circunstancia. "Si lo supiese te lo diría y trabajaríamos en ello", comentó el delantero, que admitió que "no se están dando los resultados. La realidad es que estamos donde merecemos porque no se han hecho las cosas bien". En cualquier caso, Willy afirmó que el conjunto blanquiverde va al Santo Domingo "a por los tres puntos, que es lo importante, porque mirar atrás no vale nada", reafirmándose en la idea de que cree que "van a pasar cosas" en las dos jornadas que restan.

Sobre la plantilla blanquiverde y si esta se encuentra responsabilizada, el goleador afirmó que "por supuesto", ya que es consciente de que "no dependemos de nosotros mismos". "No hemos conseguido los resultados que queríamos", reconoció, "pero hay opciones todavía". Asimismo, Willy admitió que "es verdad que llevamos tiempo diciéndolo", pero pidió borrar el pasado y se mostró seguro de que si el Córdoba CF "hace las cosas bien, tendremos opciones", para cual su confianza en la plantilla y en el entrenador "es plena". "Tenemos que ir a El Ejido confiando en el compañero, todos, de que lo vamos a conseguir", subrayó.

Finalmente, Willy Ledesma habló de su situación personal. Lleva anotados ya seis goles con el Córdoba CF esta temporada. "Estoy satisfecho porque marco goles, si fuera tenis estaría satisfecho", pero recordó que "esto es un equipo. No estamos ahora mismo consiguiendo lo que queríamos, aunque quedan dos partidos y opciones para conseguir el objetivo del Córdoba CF", reiteró.