A vueltas con los expedientes

Otro de los aspectos que acometió en su comparecencia Magdalena Entrenas es el último de los cinco expedientes que el club reconoció tener abiertos el pasado verano. Los cuatro primeros se saldaron con sendas multas de 3.000 euros cada uno de ellos, como informó este periódico. El último, de mayor envergadura -ya que implica una sanción económica de entre 10.000 y 300.000 euros-, fue recurrido por la entidad blanquiverde a principios de febrero y, en un principio, la multa fijada por LaLiga se acercaba a los 200.000 euros. Aunque el Córdoba recurrió, como informó ayer Entrenas. «El expediente está recurrido y aportada toda la documentación donde tiene que estarlo, en LaLiga. Y yo discrepo absolutamente del contenido de la auditoría, lo digo como abogada. Y lo he puesto en los correspondientes escritos, sin tener que airearlo».

La consejera de la entidad blanquiverde amplió que en las alegaciones «pongo en tela de juicio la imparcialidad de BDO -auditora que realizó el informe-. Hay una serie de alegaciones al respecto en la alegación mía. Si a usted le pidieran escribir El Quijote para mañana, seguramente no lo podría cumplir. Si te ponen en una situación en la que te están obligando a no poder cumplir, porque es materialmente imposible, y además hay otros intereses por detrás, eso no tiene la objetividad que debería de tener», argumentó Entrenas. Finalmente, la consejera, como ya ocurriera el pasado verano por parte del Córdoba, señaló que «un club de Segunda tiene grandes intereses con BDO», en clara referencia a la AD Alcorcón. Ese último expediente, además, entronca directamente con los hechos por los que la propia entidad blanquiverde presentó una querella el pasado otoño contra Teo Brea y otros hombres ligados a Luis Oliver.