Virtudes y tareas pendientes tras la pretemporada del Córdoba

Cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. El balance de pretemporada del Córdoba CF, en lo numérico, no ha tenido excesivos brillos ni nubarrones preocupantes, aunque sí detalles a destacar y conceptos que obligatoriamente hay que trabajar y mejorar, sobre todo si se tienen en cuenta cómo y con quiénes se han conquistado esos triunfos o se han sufrido las derrotas. De los ocho encuentros que jugaron los blanquiverdes, tres se jugaron contra adversarios de Tercera División, con dos victorias y un empate. Se impuso el Córdoba CF en Torremolinos, frente al Juventud de la localidad costasoleña (0-1) y al Pozoblanco, en el Municipal vallesano (1-3), mientras que el empate se sumó en el Manuel Polinario, frente al Puente Geil (1-1). En realidad, este último encuentro casi podría extraerse de la ecuación, ya que Juan Sabas tiró masivamente del filial, ya que al día siguiente tenía un compromiso ante un rival de mayor nivel, la Balompédica Linense, en Montecastillo, precisamente, uno de los cinco equipos de la misma categoría que los blanquiverdes con los que se ha medido en pretemporada. En total, el técnico blanquiverde utilizó a 28 futbolistas durante el periodo preparatorio, aunque uno de la primera plantilla, Djak Traoré, no llegó a debutar, y otro, Xavi Molina, apenas pudo participar unos minutos.

Contra esos cinco adversarios de Segunda B, el balance es equilibrado en cuanto a resultados: dos triunfos, un empate y dos derrotas. Cronológicamente, el Córdoba CF disputó contra un equipo de Segunda B su primer partido de pretemporada, en el Iberoamericano-Bahía Sur, frente al San Fernando. Sabas alineó de inicio a Edu Frías, Álex Robles, Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Samu Delgado, De las Cuevas, Moutinho y Willy Ledesma. No hubo goles en el encuentro, pero teniendo en cuenta que era el estreno de Juan Sabas con su equipo el balance fue bueno. La primera parte ante los isleños dio lugar a la esperanza, ya que funcionaron bien en ataque, con varias ocasiones y solo sufrieron una clara a través de Francis Ferrón. Como en la mayoría de duelos que le seguirían, la segunda parte decayó en rito y dejaba dificultades para extraer conclusiones, pero en líneas geneales, la imagen que transmitió el conjunto blanquiverde fue buena.

Tras la victoria en Torremolinos tocó medirse al Algeciras, en el Nuevo Mirador. Manu Robles alineó a Edu Frías, Álex Robles, Bernardo Cruz, Mohammed Djetei, Jesús Álvaro, Del Moral, Mario Ortiz, Samu Delgado, De las Cuevas, Moutinho y Piovaccari, ya que Juan Sabas se encontraba de viaje en Baréin con la cúpula cordobesista. Los goles del Córdoba CF fueron logrados por Piovaccari, De las Cuevas, Julio Iglesias y Robin, en propia puerta. En esta ocasión, el Córdoba CF recordó, en cierta medida, al equipo de la pasada temporada, mostrando una gran pegada, aunque dejando dudas defensivas. En el apartado positivo, los blanquiverdes generaron, al menos, siete ocasiones claras de gol, anotando esos cuatro tantos y topándose con el poste (Willy). En lo menos bueno, los algeciristas no solo consiguieron llegar al área blanquiverde con asiduidad, sino que les lastró, además de una pésima primera parte, su falta de acierto en los últimos metros.

Con la cómoda victoria en Pozoblanco, el Córdoba CF viajó a Sanlúcar de Barrameda, en donde le esperaba en El Palmar el Atlético Sanluqueño. Lo cierto es que los cordobesistas fueron víctimas de las circunstancias para cosechar la primera derrota de la pretemporada. Sabas probó a Manu Farrando como lateral derecho, perdió a Samu Delgado por lesión antes de la media hora de partido y el Atlético Sanluqueño aprovechó la estrechez de su campo para aplicar una fuerte presión como si de un partido de Liga se tratara. El técnico blanquiverde alineó a Edu Frías, Farrando, Bernardo, Djetei, Espeso, Sidoel, Mario Ortiz, Samu Delgado, De las Cuevas, Samu y Willy. En cualquier caso, el Córdoba CF nunca le perdió la cara al partido y perfectamente pudo anotar en la fase final del mismo, cuando apretó de lo lindo y sumó casi media docena de ocasiones, varias claras como un larguero de Piovaccari, en los últimos diez minutos. Quizá uno de los apuntes a extraer del mismo es que el lateral derecho, con Farrando, solo podría hacerse contando con que sea un lateral posicional, con pocas aspiraciones de subir a terreno contrario y esperando al rival. Un partido, en definitiva, muy competido, muy igualado y que pudo finalizar casi con cualquier resultado, aunque en esta ocasión salió la cruz.

Después del empate en el Manuel Polinario en un duelo que fue más del filial que de la primera plantilla, el Córdoba CF regresó a Montecastillo para enfrentarse a la Real Balompédica Linense, ante la que sumó una victoria convincente. De hecho, su mejor partido de la pretemporada fue contra la Balona, ante la que Sabas alineó a Edu Frías, Álex Robles, Manu Farrando, Djetei, Jesús Álvaro, Darren Sidoel, Mario Ortiz, Moutinho, De las Cuevas, Javi Flores y Piovaccari. El gol del italiano solo refrendó el buen juego cordobesista, que ya provocó un balón al poste en la primera parte, así como varias ocasiones más. Además, los de Sabas se mostraron consistentes en el sistema defensivo y dominaron claramente las dos áreas. A falta de diez días era la mejor noticia posible para el Córdoba CF, que a pesar de tener bajas durante todo el verano (Traoré y Xavi Molina, principalmente) lograron mostrarse como un bloque compacto.

Con esas buenas sensaciones viajó el Córdoba CF a Badajoz, último encuentro de la pretemporada y rival de más entidad del periodo preparatorio. Sabas llegó con tres bajas, ya que Carlos Valverde proseguía con sus problemas de cuello y espalda e hizo saltar de inicio a Isaac Becerra, Álex Robles, Djetei, Bernardo, Jesús Álvaro, Sidoel, Mario Ortiz, Moutinho, De las Cuevas, Javi Flores y Willy Ledesma, ya que tras el partido aseguró que si hubiera sido de Liga lo hubiera planteado de manera muy diferente. El Badajoz sacó su equipo de gala, prácticamente, espoleado además por la destitución de su técnico, Pedro Munitis, 24 horas antes y la derrota en Montijo (2-1), apenas tres días antes. El gol de De las Cuevas, que sirvió para igualar momentáneamente el electrónico y alguna ocasión más, escasa, no lograron tapar detalles que, si no son preocupantes, sí que invitan a redoblar el esfuerzo. El Badajoz transmitió prácticamente durante los 90 minutos tener controlado el partido, mientras que el Córdoba CF volvió a recordar al de la 19-20: calidad de tres cuartos hacia adelante, aunque con una inquietante fragilidad defensiva. No tanto la zaga en sí como del sistema defensivo de todo el equipo, también a balón parado, una de las claras asignaturas pendientes del conjunto blanquiverde, que encajó el primer gol tan solo a los tres minutos de juego en una falta lateral botada por Álex Corredera y rematada, completamente en soledad, por David Concha. Tampoco tuvo excesiva suerte el conjunto cordobesista por varios motivos. Llegó casi sin banda derecha, con Valverde fuera de la convocatoria y Samu Delgado recién recuperado de sus molestias, por lo que apenas jugó unos minutos, lo que obligó a Sabas a cambiar de banda a Moutinho y a meter a Javi Flores por la izquierda, de nuevo. Además, perdió a Jesús Álvaro a la media hora de juego al notar el canario un pinchazo en los isquios. Son argumentos suficientes como para dejar notas al margen en esa derrota, aunque tampoco se pueden olvidar detalles colectivos claramente mejorables.

Numéricamente, esas cuatro victorias, dos empates y dos derrotas dejan un balance goleador con Piovaccari como máximo artillero de la pretemporada, con tres goles, seguido por De las Cuevas y Julio Iglesias, con dos, mientras que Samu Delgado, Luismi y Willy anotaron uno cada uno, más el de Robin en propia puerta, lo que supone un total de 11 goles en ocho encuentros. En contra, seis tantos. Los dos encajados ante Algeciras y Pozoblanco no influyeron en el marcador, mientras que el logrado por Cervero para el Atlético Sanluqueño y los de David Concha y Forgas para el Badajoz se tradujeron en sendas derrotas. Solo en tres encuentros de los ocho dejó el equipo blanquiverde su portería a cero, San Fernando, Torremolinos y Balona, mientras que en dos partidos de los ocho se quedó sin anotar: el referido duelo inaugural ante los isleños y la derrota en Sanlúcar.

Si se extraen solo los resultados contra equipos de su categoría, esos dos triunfos, un empate y dos derrotas, dejan un balance goleador de seis tantos a favor (cuatro de ellos en un solo encuentro, en Algeciras) y tres en contra, el gol recibido en el Nuevo Mirador y los dos encajados en el último compromiso liguero, en Extremadura.