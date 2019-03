Un partido vital, una final, un duelo que puede significar un antes y un después, pero los entrenadores del Córdoba y del Extremadura son conscientes de que no se puede jugar todo a una carta, aunque esta sea muy importante. Rafa Navarro manifestaba ayer que «estamos en una fase clave de la temporada y desde aquí animo a los aficionados que vengan a Almendralejo a apoyarnos. Estoy convencido que los jugadores van a dar lo mejor de su versión. Luego en el fútbol pueden pasar mil cosas, pero lo único que le pido a mis jugadores es que cuando termine el partido podamos mirarnos a la cara, no bajarla por no haber hecho un buen trabajo. No es negociable no dejarse todo», remarcó el de Ciudad Jardín, que también recordó que tras el duelo del domingo «quedan trece partidos más». Por su parte, Manuel Mosquera, técnico azulgrana, admitió que «no voy a ser yo quien le quite transcendencia al partido», aunque también avisó de que «no hay un abismo detrás tampoco».



Rafa Navarro reconoció que «está claro que nos enfrentamos dos equipos que estamos pasando dificultades. En casa es cierto que no están bien, pero todos saben que el domingo es uno de los partidos claves de la temporada y así lo vamos a afrontar. Vamos a ir a por todas, intentar sacar los tres puntos. No voy a entrar en si el rival tiene problemas o no», mientras que Mosquera pidió el máximo respeto para los blanquiverdes, «porque como pensemos un segundo que el Córdoba es inferior, perdemos».

Una de las claves por las que puede discurrir el partido, tal y como dejó entrever Navarro, será el partido que plantee el Córdoba. «Llevamos toda la semana trabajando un planteamiento y vamos a tratar de hacernos fuertes. Todos sabemos que el Córdoba ha recibido muchísimos goles, eso hay que pararlo y empezar a crecer. Eso debe ser una seña de identidad, intentar parar esa sangría de goles que el equipo ha recibido y desde ahí, como digo, crecer», mientras que Mosquera se entrega a la intensidad: «Desde que yo he llegado he trabajado eso, en jugar con el cuchillo entre los dientes», explicó.



Las ausencias han sido un nuevo impedimento semanal para el Córdoba, aunque Rafa Navarro explicó que «vamos a esperar hasta mañana -por hoy- con los centrales. Al principio de semana Chus -Herrero- tenía mejores sensaciones pero hoy han terminado la sesión al contrario, con Flaño con mejores sensaciones. Mañana se sabrá si entran en convocatoria. Aguado y Andrés están recuperados». Según pudo saber este periódico, tanto Chus Herrero como Miguel Flaño estarán en la convocatoria que dará hoy el de Ciudad Jardín, ya que, como él mismo comentó, el navarro se encuentra restablecido y el maño no se quiere perder el encuentro de ninguna manera, conocedor de la trascendencia del mismo.



Finalmente, Rafa Navarro descartó que su equipo haya acusado en exceso el empate ante el Málaga, en la última jornada, por la forma en que se produjo. «Son golpes que un equipo como este ya ha recibido muchos iguales, pero son conscientes de que se hizo un buen trabajo y ese es el camino. Desde el miércoles ya se vio otro ambiente y actitud, haciendo una semana magnífica de trabajo y esperando que llegue el domingo con muchas ganas».

ÁLEX CARBONELL, AL MESTALLA / Por otra parte, el diario deportivo Superdeporte informó ayer de que el centrocampista blanquiverde Álex Carbonell, que podría ser titular mañana en Almendralejo, se encuentra atado por el Valencia para que milite en su filial, el Mestalla, a partir del próximo 1 de julio. Carbonell estuvo a punto de firmar por el Eibar antes de recalar finalmente en el Córdoba, durante el mercado invernal de fichajes.