Valverde intenta llegar para el estreno liguero con el Córdoba

Cuatro bajas seguras parecía tener Juan Sabas para el estreno del Córdoba CF, el próximo domingo en El Arcángel y podrían ser tres. Estará complicado, pero los próximos cuatro días determinarán si el técnico blanquiverde tiene para la banda derecha tan solo a Samu Delgado o si, por el contrario, tendrá una alternativa real al conquense en la figura de Carlos Valverde.

El extremo utrerano sufre una dolencia en las cervicales que en las últimas semanas no solo le ha hecho perderse entrenamientos, sino algún encuentro de pretemporada, como el último de estos, el pasado domingo en Badajoz. Sin embargo, el jugador aún no se descarta por completo y probará en estos días cómo evoluciona dicho problema y, en caso de que evolucione favorablemente, podría estar disponible para el técnico blanquiverde en el primer partido de la temporada, aunque sea para entrar en la convocatoria de 20 jugadores y disponer de él unos minutos, si así fuera necesario.

El que no estará con seguridad será Jesús Álvaro, sobre todo por prudencia. Al finalizar el encuentro del domingo, Juan Sabas ya explicó que el propio jugador le informó de que no se había roto, pero sí que había notado un pinchazo en el isquio, por lo que prefirió solicitar el cambio antes que forzar en exceso, por lo que si bien no estará en el inicio liguero ante los lorquinos, sí que podrá estar en la segunda jornada, en Yecla, si su molestia evoluciona favorablemente.

Dos que tampoco estarán con seguridad serán Xavi Molina y Djak Traoré. El catalán tiene molestias musculares que aparecieron justo cuando se recuperó por completo de su problema en el tobillo, pero aún no está disponible para competir el domingo, una baja sensible, ya que Sabas tampoco puede tirar de Traoré.

Al costamarfileño aún le queda algo de tiempo más para entrar en el grupo, aunque lo cierto es que ha evolucionado bastante bien teniendo en cuenta la lesión con la que llegó a El Arcángel, producida durante las eliminatorias de ascenso del Badajoz.

En caso de que al final de esta semana no regrese con el grupo, que será lo más previsible, la próxima podría estar reintegrado a la plantilla, por lo que llegar al duelo en La Constitución será complicado, aunque no lo sería tanto estar a disposición de Sabas para el duelo ante el UCAM Murcia, en El Arcángel. Obviamente, si los planes se cumplen a rajatabla y las sensaciones del costamarfileño son positivas en las próximas jornadas, al igual que lo han sido en las últimas semanas.

Al menos, el técnico blanquiverde puede cruzar los dedos y esperar durante estos días la evolución de Carlos Valverde. La velocidad del utrerano por la banda derecha es importante para este Córdoba CF.