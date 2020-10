Valenzuela: "Tenemos la mejor plantilla de Segunda B"

El director general del Córdoba CF, Miguel Valenzuela, hizo un extenso repaso a toda la actualidad deportiva del club días después del cierre de mercado. Lo hizo en la presentación de Oyarzun y Salido como nuevos jugadores del primer equipo blanquiverde.

En primer lugar, Valenzuela explicó que todos los objetivos que se puso en mayo se han cumplido durante el mercado de fichajes. "Tenemos una plantilla competitiva y versátil, podemos jugar don diferentes sistemas porque tenemos dos buenos jugadores por puesto y de alto nivel", dijo, asegurando que "se podrían hacer dos equipos diferentes y ambos podrían salir a ganar a cualquier campo de Segunda B".

El director general del club blanquiverde valoró positivamente que "los diez fichajes tienen una media de edad por debajo de los 25 años", un aspecto que se marcó como clave al inicio del verano, el de bajar la edad media de la plantilla heredada, que era de las más altas de Segunda B. El abaratamiento del coste de la plantilla es de 350.000 euros, según Valenzuela, quien destacó que "todos los jugadores que han firmado lo han hecho con objetivos; si su rendimiento no es el que debe ser no continuarán con nosotros y ello nos permite no hipotecarnos deportivamente".

"Tenemos un filial muy fuerte"

Valenzuela también destacó que el filial es "muy fuerte", con 15 jugadores nuevos para el segundo equipo y cinco para el primer juvenil. Un aspecto esencial, ya que "puede haber varios infectados por coronavirus en el primer equipo y necesitamos una plantilla amplia de 20 o 25 jugadores". El director general defendió que canteranos como "Luismi, Julio Iglesias o Núñez" tienen nivel "para cualquier equipo de Segunda B". "Ponemos a disposición del entrenador un potencial terrible, importantísimo", afirmó.

"Nuestra plantilla es la mejor de Segunda B"

De hecho, indicó que, aunque no sabía si el Córdoba CF tiene al mejor equipo de Segunda B, "puedo asegurar que tenemos la mejor plantilla de la Segunda B; si eso se refuerza con el gran potencial deportivo del filial, entendemos que las posibilidades de alcanzar el ascenso son altas, aunque luego la competición nos pondrá en nuestro sitio".

Valenzuela también puso en valor el "alto grado de profesionalidad y exigencia" que se respira en la dirección deportiva, alabando a todos sus miembros, empezando por Juanito. "Evaluamos cada partido, cada entrenamiento y detectamos si hay bajadas de rendimiento. Tenemos que generar un ambiente profesional y exigente en torno al primer equipo", defendió.

Diabate, Berto y los que pudieron venir al Córdoba CF

Además, Valenzuela no eludió ninguna pregunta sobre el recientemente cerrado mercado de fichajes. Aunque indicó que "tenemos la plantilla que queríamos", reconoció que "por supuesto que queríamos a Diabate, peleamos por él hasta el último minuto y le ofrecimos al Mallorca diversas opciones, desde la compra a la cesión". En el caso del sportinguista Berto, indicó que estuvieron trabajando para su fichaje "más de dos meses y medio", ya que "es un sub-23 muy goleador".

"Nuestro listón es alto y teníamos que ir a por lo mejor", dijo Valenzuela, quien explicó que el punto débil del equipo antes del último día de mercado estaba en el extremo izquierdo. "Estábamos cojos en esa posición porque Moutinho, Javi Flores y De las Cuevas son diestros. Por eso fichamos a Alain Oyarzun, un jugador de Segunda muy cotizado; resolvimos con él, a última hora, el mayor problema que teníamos", dijo.

Valenzuela, quien descartó que el club se plantee fichar a Jovanovic, recientemente despedido del Cádiz, elogió en varias ocasiones al último fichaje, Berto Salido. "En su carrera formativa ha marcado casi 300 goles y es un poco del perfil de Rubén Castro", dijo, asegurando que tiene "mucha calidad" y confiando en que pueda romper este año en un club de la exigencia del Córdoba CF.

También reconoció que "hablamos muchas veces personalmente con Elady Zorrilla, pero está jugando con el Cartagena en Segunda A. Si el Cartagena no contase con él tendría muchas opciones de estar en el Córdoba CF".

Cuestionado sobre el manejo de la presión: "Cuando tienes una plantilla amplia el jueves estás deseando que alguien tosa para poner a otro. Es complicado hacer alineaciones. Hay mucha igualdad por arriba. Carlos Valverde, Flores, Alain, Mario, Pío, son jugadores de mucha calidad".

"Nos encanta vivir con esta presión"

El director general blanquiverde citó a Racing, Cultural, Deportivo, Ibiza, Badajoz o UCAM Murcia como principales favoritos al ascenso junto al Córdoba CF, aunque, a la espera de que avance la competición, puso en valor la "presión" como algo positivo. "Nos encanta vivir con esta presión", aseveró Valenzuela. El ascenso es la única meta válida para el club y el director general está "deseando ver competir al filial y al primer equipo en liga y meternos arriba".

Devolverle la ilusión a la afición y poner al club "a su altura" es otro de sus objetivos aunque el inmediato, el del ascenso, tapa a los demás. Por ello, no se marca ninguna meta clasificatoria para el filial, ya que su meta es surtir de jugadores al primer equipo y ayudar a la tarea de regresar al fútbol profesional. Una misión para la que Valenzuela está tremendamente ilusionado.