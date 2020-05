El Córdoba CF tendrá un nuevo secretario técnico "de la casa" bajo el mando de Miguel Valenzuela

González Calvo también ha hablado este viernes sobre todos los aspectos deportivos del Córdoba CF, tanto los que han afectado al final de temporada, la preparación de la próxima y la estructura que se ha creado en el club, que tiene que decidir también sobre los jugadores cedidos y sobre la renovación de Juan Sabas, sobre el que desveló que “estamos trabajando con él en la preparación de la siguiente temporada”, por lo que “no creo que tarde mucho” en firmar su continuidad, adelantó el dirigente.

“El máximo responsable de todo lo deportivo es Miguel Valenzuela”, comenzó detallando el consejero delegado. González Calvo explicó que la próxima semana el club detallará cómo queda el organigrama técnico, con “Juan Rodríguez en el primer equipo y otras personas. Ojalá hubiéramos tenido una dirección deportiva en la que estuvieran Alfonso -Serrano- y Jorge -Rodríguez de Cózar-, pero no ha podido ser”, se lamentó. A pesar de ello, “la dirección deportiva es la que merece el Córdoba CF y están haciendo muy buen trabajo”.

Además, González Calvo anunció que “entendemos que sí habrá figura de secretario técnico, pero está en la casa”. El extremeño aseguró que darán “más fuerza a personas que están en la sombra, que estaban ya en el club y será suficiente”, por lo que se mostró “agradecido” a “esas personas por dar un paso adelante y asumir más responsabilidades de las que tenían hasta ahora”.

Sobre el final de la temporada decretado por la RFEF ha insistido en que lo ve como un “agravio, pero creo que no hace falta repetirlo, porque lo decimos en el comunidado” emitido por el club. “Esperamos a que jurídicamente pongan los pilares sobre los que se apoya la resolución, porque están modificando el reglamento y veremos las acciones a llevar a cabo”, reiteró González Calvo, que en todo caso también admitió que “es una situación bastante complicada para la RFEF, nunca la hemos vivido y, fuera la decisión que fuera, sería complicado y otros no estarían de acuerdo, seguramente. Habrá que analizarla bien”, explicó el dirigente.

Pensando en la próxima campaña, aseguró que el club lleva “meses” trabajando en ella en dos líneas. Una en caso de ascenso y otra en caso de permanecer en Segunda B. “Se han visionado muchos partidos, hemos seguido a muchísimos futbolistas de Segunda y Segunda B, algunos internacionales”, por lo que entiende que hay “bastante trabajo adelantado”.

González Calvo admitió que, debido a la situación tan especial en la que está inmerso el Córdoba CF sí le “preocupa” lo que se pueda ofrecer a los futuros jugadores, “qué sueldo les vamos a poner. Habrá una bajada de un tercio de ingresos sobre los previstos. Tenemos jugadores estudiados”, aunque admitió que “lo que me preocupa es ¿qué le podemos ofrecer a unos señores sin saber si van a competir en octubre?", además de "qué ingresos vamos a tener. Seguro que con los profesionales que tenemos en el club se encontrarán soluciones para ellos”, aseguró, mostrándose confiado en que el Córdoba CF realizará “un proyecto ilusionante para los aficionados y también para futbolistas que puedan venir a nuestro club”. Sobre la propia competición, reconoció que “no sé vosotros, pero hablan de grupos y subgrupos y a mí no me queda nada claro”, pero en cualquier caso apeló a que “debemos ir a Segunda directamente, sin pensar en la Segunda B Pro”.

Entrando al detalle en jugadores, reconoció el dirigente sobre Fidel Escobar que “muchos entenderéis que un club en Segunda B no se puede permitir pagar 400.000 dólares más comisiones de intermediarios y generosas” para quedarse con el panameño. Si cambian esas condiciones, argumentó, “estaríamos encantados de que Fidel estuviera con nosotros”. Sobre los cedidos, explicó que sobre Sebas Moyano “el Lugo no ha dicho nada, normal después de lo vivido en diciembre con ellos”, por lo que regresará a la disciplina blanquiverde. Fernando Román, a préstamo en el Marbella, no, porque “tiene un año más con el Marbella” por número de partidos jugados con los costasoleños, mientras que Zelu y Víctor regresarían, aunque el primero pendiente de si, finalmente, el Logroñés asciende o no. González Calvo reconoció que “no tengo fecha prevista” de reincorporación del equipo para la pretemporada y que este “entrena dos veces bajo las órdenes de los preparadores físicos, en sus casas”, aunque aventuró que “hasta finales de septiembre no creo que volvamos a jugar”.

Finalmente, tuvo un apartado especial para el Córdoba CF Femenino, ya que “es mi ojito derecho”. Tras reconocer el trabajo de Peque (“ha hecho un trabajo fantástico, dijo), alabó que el equipo haya “competido como ha competido”, por lo que “vamos a ayudarl para que sea aún más competitivo”. González Calvo deseó que “puedan disfrutar de los barracones y que puedan entrenar tranquilas en la Ciudad Deportiva”, ya que “se lo merecen todo las chicas y no han tenido nada en estos meses. Desde el primer momento les dimos nuestro apoyo y asi será también la próxima temporada”.