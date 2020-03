¿Una solución a la inglesa en el fútbol español?

Todo lo que empieza tiene que acabar. A ese clavo se aferran todos los actores del fútbol -y entre ellos el Córdoba CF- en unas circunstancias críticas y sin precedentes. Por más planes que se realicen, la cuestión no depende de la voluntad de los rectores ni de los intereses de los clubs. El torrente de cábalas que se inició tras la paralización de las competiciones ha ido en descenso, al ritmo inverso de la progresión de la pandemia.

«La temporada debe terminar tal y como estaba previsto, con las mismas reglas con las que comenzó», dijo el pasado miércoles Luis Rubiales, presidente de la Federación Española (RFEF), ante los periodistas después de la presentación de un plan de medidas económicas para paliar la ruina que se avecina -que se añade a la anterior- en las entidades. Pero, obviamente, todo está a expensas de una crisis sanitaria que, por desgracia, sigue un camino implacable e imprevisible. «Uno puede contemplar dentro de la prudencia que las cosas pueden cambiar, pero ésa es nuestra postura», advirtió el mandatario.

Mientras en España sigue el debate sobre el cambio de fechas, la disputa de jornadas intersemanales, los títulos o el modo en que se determinarán ascensos y descensos, en otros países se están adoptando posturas tajantes. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) anunció ya de modo oficial la finalización de la temporada en el fútbol no profesional de la Tercera a la sexta División, declarando «nulos» los resultados de esta campaña y decretando que no habrá «ni descensos ni ascensos» de categoría.

Por el momento, la FA no ha tomado una decisión sobre el futuro de la Premier League ni de la English Football League Championship, la segunda división británica, después de que las competiciones fuesen suspendidas desde al pasado 13 de marzo por la crisis del coronavirus. El cierre total y la nulidad de los resultados atañe a los campeonatos League One -tercera división-, League Two -cuarta división-, National League -quinta división- y el resto de torneos que componen el panorama futbolístico inglés.

«Como resultado de nuestro acuerdo con el Sistema Nacional de Ligas (NLS) se ha llegado a un consenso para que la temporada 2019-20, de las categorías tercera a sexta, lleguen a su fin y todos los resultados sean eliminados», explicó la FA en un comunicado.

En este mismo sentido, el fútbol femenino y el fútbol base dieron por finalizadas sus temporadas al considerar la Federación Inglesa que es la decisión «más justa» para que se respete la «integridad» de las competiciones. «No habrá ascensos, ni descensos, ni ninguna promoción a las categorías de la NLS», añadió el organismo.

Y en España, ¿qué?

«Primero la salud, luego, terminar la temporada y ya veremos cómo abordamos la siguiente», indicó Rubiales, quien subrayó que «evitar ascensos y descensos sería tremendamente injusto para todos, especialmente para el fútbol no profesional». La medida que se ha adoptado en Inglaterra para el fútbol no profesional invalida todos los resultados, decretando además colocar todos los campeonatos en un kilómetro cero para que empiecen de nuevo cuando las condiciones sanitarias lo permitan. En Italia ya se lo están planteando. En Portugal lo han hecho y en Holanda está al caer la drástica medida.

En una traslación de categorías, esa suspensión definitiva de los campeonatos afectaría en España si se llevase a cabo a todas las competiciones desde la Segunda B (Córdoba CF) hasta el fútbol base, pasando por la Tercera División (Ciudad de Lucena, CD Pozoblanco, Salerm Puente Genil y Córdoba B) y la Liga Reto Iberdrola femenina (Córdoba CF y CD Pozoalbense).

El presidente Rubiales ya ha admitido que «habría que plantearse empezar a jugar partidos más allá del 30 de junio y abordar con soluciones las pérdidas que esto provoca». De momento, los campeonatos no profesionales permanecen ahí. En el aire.

El cierre en otros países: ya en Portugal, cerca en Holanda

¿Es posible que el Córdoba no juegue ningún partido más esta temporada? La opción, obviamente, está en aire. Nadie tiene la intención de que así sea. De momento. Desde la Federación insisten en que se jugará el resto del campeonato del modo en que resulte factible. De hecho, el paquete de medidas económicas que presentó Rubiales incluía una ayuda para los clubs de Segunda B, una división híbrida en la que conviven entidades de lo más variopinto y que, pese a estar fuera del mapa del profesionalismo, cuenta con un buen puñado de empresas de cierta solidez. En el Córdoba siguen seguros de que la campaña 19-20 terminará «sí o sí», incluso aunque hubiera que disputar encuentros entre semana o a puerta cerrada. Todos los planes, sin embargo, están supeditados a la evolución de la pandemia y sus efectos. Y el fútbol fuera de la órbita de LaLiga -que comprende Primera y Segunda- apunta a la suspensión definitiva.

Así ha sucedido en Portugal, donde ya se ha confirmado y anunciado que no continuarán los torneos y que no habrá ni trofeos ni descendidos ni ascendidos. El curso queda anulado. El fútbol no profesional de Holanda también corre el riesgo de quedar completamente cancelado para pasar a pensar ya en la próxima temporada. La decisión podría darse a conocer oficialmente el 31 de marzo.

Cada vez son más las federaciones que están llegando a la idea de acabar con el fútbol no profesional para garantizar la seguridad de todos los más jóvenes y sus familias. Según informó el portal holandés TMW, el próximo martes 31 de marzo habrá una reunión y puede ser el día en el que la Federación holandesa, la KNVB, tome la medida de cancelar por completo todos estos campeonatos. En España resisten.