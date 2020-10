El UCAM Murcia llega para sumar otro sobresaliente

El visitante y rival del Córdoba CF, el próximo domingo en El Arcángel, el UCAM Murcia, ha marcado públicamente como objetivo para esta temporada 20-21 ganarse el derecho a competir la próxima campaña en la Primera RFEF o Segunda B Élite, es decir, mantenerse en la nueva Segunda B en este año tan convulso y buscar tiempos mejores. También reconoce que, una vez clasificado entre los tres primeros del Subgrupo 4-B, buscará el ascenso a Segunda División A. Sería el segundo en su historia tras el logrado en la 15-16 de la mano de José María Salmerón. El club universitario llamó al almeriense después de que este no siguiera en el Burgos y conocedor del estilo propio que le acompaña. Además aquel ascenso también fue campeón del Grupo 4 de Segunda B hace dos campañas, aunque no consiguió el billete a Segunda A con el Decano del fútbol español tras arrasar en la segunda vuelta de aquella 18-19, cayendo a las primeras de cambio en el playoff.

Aunque en el pasado utilizó en ocasiones a cinco zagueros, Salmerón ya tiene como fija una línea de cuatro defensas que guardan la portería defendida por Biel Ribas, portero experto, seguro y con buenos reflejos bajo palos, que ya salvó a los azules en su partido contra el Sevilla Atlético con un par de grandes paradas. En el lateral derecho coloca a Terranova (que también lo puede hacer por la izquierda), jugador de la cantera, con progresión y velocidad, mientras que en la zurda llegó desde el filial sevillista, precisamente, Chacartegui, también un joven carrilero con buena proyección en ataque, aunque en el UCAM Murcia no se prodigue tanto. Como central derecho suele utilizar a Charlie Dean, al que acompaña Josete.

Con trivote

Posiblemente, la clave de este UCAM Murcia esté en el centro del campo. Generalmente, el mediocentro defensivo en El Arcángel debería ser Adri León, jugador al que tuvo Rafa Berges en el Logroñés y también actuó en el Pontevedra, por lo que tiene bastante experiencia en la categoría. En ocasiones ha jugado en el centro de la defensa, pero si físicamente se encuentra bien saltará al coliseo blanquiverde en su posición natural. En fase defensiva actúa en ocasiones como tercer central, incrustándose entre Charlie Dean y Josete. En caso de que no esté recuperado para el duelo del domingo, Salmerón colocaría a Josete como mediocentro defensivo e incluiría a Admonio como central. Tiene una tercera opción el técnico almeriense, que es utilizar a Chemi, aunque generalmente se decanta por la anterior alternativa, que le da mucha más consistencia defensiva, principal objetivo del entrenador universitario para un duelo tan importante como es el que le enfrentará al Córdoba CF. Por delante del pivote, la elección natural de Salmerón será utilizar un trivote con dos interiores: Tropi y Rafa de Vicente. El primero le da ese último músculo defensivo al equipo, mientras que el segundo es el encargado de lanzar al equipo al contragolpe, el hombre del balón para el UCAM Murcia.

Este trivote lo complementa en bandas el equipo murciano, generalmente, con Mustafá en banda izquierda y Santi Jara por la derecha, aunque también dispone de Pablo Espina, un extremo que en ocasiones ha sido utilizado por Salmerón como interior, aunque para el próximo encuentro es poco probable que realice ese movimiento, a pesar de que hace unas semanas sí que realizó esa variante. Adri León tuvo problemas físicos, atrasó a Tropi como mediocentro defensivo, incluyó a Pablo Espina como interior e introdujo en banda a Javi Moreno, un extremo criado en la cantera del Almería que no despliega demasiado físico, aunque sí que tiene desborde, uno contra uno y, además, tiene llegada al área rival.

Ojo a Aketxe

Finalmente, el ataque. En este arranque liguero, Salmerón está confiando en el exblanquiverde Eneko Jáuregui, un punta que ofrece mucho trabajo físico, de presión, de desgaste a la salida de balón del adversario, pero que hasta ahora no ha tenido demasiado brillo de cara al gol. Generalmente, Salmerón lo pone de titular, conocedor de que Aketxe no se encuentra en su mejor momento físico, por lo que Jáuregui realiza el trabajo gris durante la mayor parte del encuentro para dar el relevo a Aketxe en el último cuarto de cada choque. Así, por ejemplo, se llevó los tres puntos el equipo universitario del Jesús Navas, con gol de Aketxe en el minuto 90 y habiéndose topado, además, con el palo.

Los nombres para el once titular del UCAM Murcia que manejará Salmerón serán los mencionados. Pero, ¿cómo jugará el rival del Córdoba CF? Al más puro estilo Salmerón. Los universitarios realizarán un repliegue intenso, aunque no en bloque bajo. Generalmente intenta evitar meterse en área propia a la hora de defender y ante el Córdoba CF insistirá en ese concepto debido a la calidad de los delanteros y los hombres de segunda línea del conjunto blanquiverde. No le importa a Salmerón tener a muchos hombres por detrás del balón, aunque con una premisa: mantener una presión intensa para robar y, en dos pases máximo, tener el contragolpe montado. La orden con el balón, básicamente, es no sobarlo en exceso y tener el foco en la portería rival. Al UCAM Murcia no le importa no tener el balón. De hecho, se siente relativamente cómodo sin él y tan solo lo quiere para manejarlo con el número mínimo de pases y plantarse ante el portero rival.

Si este primer plan no le sale siempre tiene a Santi Jara. El extremo llegado desde el Cartagena (con el que logró el ascenso, aunque no con excesivo protagonismo) goza de la confianza de Salmerón, a pesar de que en el arranque liguero no parece estar en su mejor momento físico. Rafa de Vicente y él son los hombres para el balón parado, en el que Adri León, Josete o el propio Rafa de Vicente suelen ser los mejores rematadores. Y si nada de lo anterior se cumple, siempre tendrá para el último tercio a Aketxe. Todo ello lo está conjugando José María Salmerón en el UCAM Murcia para repetir los éxitos del pasado y ha iniciado bien el camino: llega imbatido a El Arcángel. Todo un reto para el Córdoba CF.