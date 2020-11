El UCAM Murcia-El Ejido, el partido de la jornada

La jornada 4 del Grupo 4B de Segunda B se disputa este domingo al completo. Al contrario que en las tres jornadas precedentes no hay ningún partido aplazado por positivos en coronavirus. Ni siquiera el Recreativo Granada-Córdoba CF. El filial nazarí, tras no haber podido jugar en las tres primeras citas, debutará ante el cuadro blanquiverde.

El encuentro más relevante de la jornada se juega a las 12.00 horas entre el líder, El Ejido 2012, y el tercer clasificado, el UCAM Murcia. Ambos equipos empatan a siete puntos en la cabeza de la tabla junto al Córdoba CF. Un empate dejaría el liderato al alcance de la mano de los blanquiverdes, que para asaltar ese primer puesto deben vencer al Recreativo Granada.

El Real Murcia buscará desde las 17.00 horas su primera victoria en el campo del Lorca Deportiva, equipo que aún no conoce lo que es ganar en esta temporada 2020/21 tras dos empates y una derrota. El Murcia, que debutó hace una semana con un empate a uno ante el Sevilla Atlético, debe ir sacando los partidos para colocarse pronto entre los tres primeros puestos.

También a las cinco de la tarde se enfrentarán el Yeclano y el Betis B en tierras murcianas. El filial bético aún no ha marcado un solo gol en esta temporada y necesita hacerlo cuanto antes si no quiere que la primera fase se convierta en una lucha tenaz para evitar el descenso. No le van mejor las cosas al Yeclano, que con un empate y dos derrotas tiene el peor balance del Grupo 4B hasta el momento.

Cerrará la jornada el Sevilla Atlético-Linares (18.30 horas), partido que se disputará en la ciudad deportiva sevillista. El cuadro hispalense, rival del Córdoba CF en la jornada 5, tampoco conoce la victoria. Perdió en casa ante el UCAM Murcia y arrancó un empate en su visita al Real Murcia.