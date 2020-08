El TSJA inadmite la querella de Oliver y Zulategui contra los jueces Bujalance y Caballero

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella interpuesta por Bitton Sport (empresa de Luis Oliver y Joaquín Zulategui) contra los jueces Antonio Fuentes Bujalance (mercantil 1 de Córdoba) y Fernando Caballero García (provincial de Córdoba) por el presunto delito de cohecho.

Según se refleja en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, en la sentencia se descartan los planteamientos de Oliver y Zulategui, que acusaban de cohecho a ambos magistrados por el uso de abonos del Córdoba CF para acceder de forma gratuita a partidos en El Arcángel.

La Fiscalía ya había solicitado que no se admitiera a trámite la querella "por no ser los hechos constitutivos de delito". La sentencia ahonda en este argumento con varias reflexiones muy claras. La primera de ellas, sobre los polémicos abonos. "El resultado de esa averiguación es claro: los abonos no fueron utilizados, ni personalmente por sus destinatarios, ni por terceras personas a las que se les hubieren cedido. No son precisas, pues, más averiguaciones".

El TSJA llega a esta conclusión tras requirir un certificado a la LFP para saber si los pases se utilizaron. Es decir, fue la propia liga de fútbol profesional, a través de los tornos, que leen todos los abonos antes de entrar al estadio, la que informó al tribunal de que esos pases nunca se usaron para entrar a un partido del Córdoba CF.

Y es que el tribunal es claro al entender que sí es constitutivo de delito que un juez acepte un regalo de la entidad blanquiverde. Sin embargo, la clave de la inadmisión de la querella está en que "su falta total de uso, objetivamente acreditada, lleva necesariamente a concluir que el abono como tal no fue recibido o, siéndolo, no fue aceptado por sus destinatarios"

Todo ello a pesar de que, como asegura Bitton Sport, algunas veces se les viera en el palco. "Ello ya no sería en su calidad de titulares del abono, sino por razones protocolarias o de cortesía", indica la sentencia del TSJA.

Finalmente, cabe resaltar que ante la sentencia se puede realizar un recurso de súplica, en la misma sala del TSJA, que debe ser presentada en un máximo de tres días.