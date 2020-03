Un trimestre negro en El Arcángel

Lo que se ha venido intuyendo en este Córdoba CF, sobre todo en sus actuaciones ante su parroquia, se va confirmando numéricamente. Sobre todo, tras la inesperada derrota del domingo ante el Algeciras, un equipo que en 13 compromisos lejos del Nuevo Mirador nunca había ganado y que se impuso al conjunto blanquiverde por la mínima, logrando así su primera victoria como visitante en lo que se lleva de Liga en el Grupo IV de Segunda B.



A la memoria volvieron encuentros como la derrota ante el Marbella, el empate ante el Villarrubia, el triunfo ante el Sevilla Atlético apelando a la heroica o la victoria ante el Yeclano con un penalti a favor en el minuto 87 de partido. Es decir, el equipo de Agné sufre horrores para ganar en El Arcángel y cuando lo consigue es a base de sangre, sudor y lágrimas. De ahí que la derrota ante el Algeciras, aunque inesperada, no deja de confirmar la tendencia si se miran los tres últimos meses de los blanquiverdes. Tanto en el mes previo a la apertura del mercado invernal, en el que ya se trasladaba desde el club los cambios que debía experimentar la plantilla, como los movimientos en esta a lo largo del mes de enero parecen haber hecho mella en el rendimiento del plantel. Un rendimiento que aún no ha mejorado a pesar de las siete incorporaciones realizadas, principalmente entre los hombres de ataque del Córdoba CF.

Así, en los tres últimos meses de competición, desde diciembre a febrero, el equipo de Raúl Agné ha disputado seis partidos en El Arcángel, con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas, sumando 10 puntos. Ha anotado nueve goles y ha encajado siete. La estadística no deja en buen lugar al Córdoba CF, ya que hasta once equipos tienen mejores números. El Villarrubia ha sumado 16 puntos en siete partidos, el Cartagena ha logrado 15 puntos (siete partidos), los mismos que el Yeclano (seis partidos), el UCAM 14 puntos (seis partidos), los mismos que el Linense (siete), mientras que el Marbella y el Murcia han conseguido 13 puntos en siete encuentros cada uno. Les siguen el Badajoz, el Sevilla Atlético y el Atco. Sanluqueño con once puntos, mientras que el Don Benito ha logrado los mismos puntos que los blanquiverdes, diez, aunque su balance goleador es mejor, más tres.



Otro dato que invita a la reflexión es el de los números defensivos del conjunto blanquiverde en casa en los últimos tres meses, en los que ha encajado esos siete goles en seis partidos, a más de uno por encuentro de media, lo que le convierte en el quinto peor equipo del Grupo IV en el último trimestre, ya que los 1,17 goles encajados por encuentro solo superan los 1,29 del Don Benito, los 1,43 del Recreativo, los 1,50 del San Fernando y los 1,83 del Villarrobledo. El líder de los tres últimos meses en esa estadística es la Balona, con 0,29 goles encajados por encuentro, cuatro veces menos que el Córdoba CF, seguida de dos candidatos al ascenso como el Badajoz (0,33) y el Marbella (0,43).



Si defensivamente los números de este Córdoba CF en el último trimestre son malos, ofensivamente no son tan buenos como para equilibrar los números defensivos. El conjunto blanquiverde es el séptimo mejor goleador desde el 1 de diciembre, con 1,50 goles por partido, lejos de los 2,57 del Villarrubia (líder en este apartado) o de los 1,71 del Cartagena y el Don Benito o los 1,67 del UCAM Murcia y el Yeclano Deportivo.



Esos seis encuentros jugados en el último trimestre contrastan con los siete primeros partidos jugados en El Arcángel en el actual campeonato liguero, la mayoría de ellos aún bajo el mando de Enrique Martín. A finales de noviembre, el conjunto blanquiverde era el segundo mejor local de la categoría tras haber logrado cinco triunfos y dos empates en los primeros siete compromisos en casa, igualado a puntos con el Yeclano (líder en la estadística por la diferencia de goles) y con el Marbella. 17 puntos de 21 posibles que suponían casi el 81% de los puntos en juego. En el último trimestre, los diez puntos sobre 18 en disputa suponen algo más del 55%.



Y todo ello, a pesar de que El Arcángel se ha mostrado determinante para el Córdoba CF en esta temporada, ya que de 15 puntos que ha sumado en el último cuarto de cada encuentro, 11 de ellos han sido en el coliseo ribereño. Pero hay otros factores, más allá del táctico o el físico que han influido de forma determinante en lo ocurrido en el último trimestre.