Tres puntos para un Girona

Hace unos días, desde estas mismas páginas se recordaba que ningún equipo en Segunda División se ha salvado sumando solo 22 puntos tras disputarse la jornada 29. Por lo tanto, y más allá de protagonizar una salvación épica, el Córdoba debería mirar también cuántos puntos serán necesarios para dicha permanencia, ya que se intuye, tanto por el ritmo de puntuación como por los 21 integrantes de la Liga actualmente en activo, que la cifra para mantenerse una campaña más en el fútbol profesional será sensiblemente inferior a los tópicos 50 puntos. Posiblemente, entre los 43 y 46 puntos se halle el número mágico para evitar el descenso a Segunda B.



En ese caso, la suma de puntos que han realizado varios equipos en el pasado podría valerle al Córdoba. Sin ir más lejos, repetir la hazaña de la pasada temporada, cuando tenía 25 puntos a estas alturas (tres más) y sumó 26 puntos en las 13 últimas jornadas. Esos 26 harían que el actual Córdoba finalizara la Liga con 48 puntos, una cantidad que se antoja suficiente para lograr la permanencia en esta campaña. No fue el único equipo en lograr esa hazaña. De hecho, el Girona de la 2011/12 tenía 23 puntos en la jornada 29 (uno más que el Córdoba actual) y tenía la salvación a seis puntos de distancia. Sumó también 26 puntos en esas últimas 13 jornadas, lo que le llevó a los 49 finales que le permitieron la salvación. Pero los catalanes, en la jornada 30, tan solo sumaron un empate, lo que les dejó con 24 puntos a falta de esas últimas 12 jornadas por disputar. La pasada temporada, cuando el Córdoba aún no había comenzado la escalada, Juanlu Hens recordaba en este periódico que «la distancia con la salvación no es insalvable, ni mucho menos. Si el equipo gana en confianza con el apoyo de la afición, como vi el otro día contra el Barcelona B, el objetivo estará ahí». El exblanquiverde Luso Delgado también hacía memoria: «La primera reacción, después del parón de Navidad y con fichajes no nos salió bien», se lamentó el maño, que explicó que «fue una remontada bastante épica, porque fue justo en la parte final de Liga cuando por fin logramos salir de los puestos de descenso». Con 25 puntos a falta de 12 jornadas, el Córdoba se situaría un punto más cerca que aquel Girona, que finalizó -hay que recordarlo- con 49 puntos, lo que en esta temporada sería una salvación más que asegurada. De hecho, con tres menos se estima que también se lograría.



«Cada partido lo afrontábamos como un match-ball», recordaba también Luso. Así tendría que hacerlo el conjunto blanquiverde desde ya, empezando el domingo, ante el Sporting. La opción para hacer un Girona.