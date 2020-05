Tres cordobesistas que aún pueden subir

Tres jugadores de la nómina del Córdoba CF a comienzos del campeonato pueden terminar celebrando un ascenso a Segunda División mientras sus compañeros les miran por televisión. Zelu, Fernando Román y Ángel Moreno iniciaron el curso con la blanquiverde, pero en el mercado invernal salieron de un grupo que necesitaba abrir hueco a los refuerzos. En El Arcángel no terminaron de funcionar las cosas y el equipo no logró meterse entre los cinco primeros. Los que salieron cedidos sí lo hicieron con sus nuevos equipos. Ahora están aguardando la decisión de las autoridades sanitarias para intervenir en un play off exprés que podría conducirles, quién se lo iba a decir, al destino que se había marcado el club que les contrató, un Córdoba CF que se ha quedado compuesto y sin eliminatorias.

Quien más cerca lo tiene es Zelu. El extremo jerezano se enroló en las filas del Logroñés, con el que fue campeón en el Grupo 2. En el Córdoba no pasó de ser un futbolista de complemento, que entró aprovechando bajas y no llegó a conseguir un rendimiento regular pese a haber intervenido en 18 encuentros ligueros, con un total 1.110 minutos de juego y un par de goles facturados: uno ante el Algeciras y otro contra el San Fernando. En el Logroñés, ha jugado un total de 388 minutos en seis partidos, sin marcar. Si finalmente no se pueden jugar las eliminatorias, el Logroñés sería ascendido como campeón de su grupo... y Zelu seguiría en esa tesitura.

Fernando Román fue cedido al Marbella, subcampeón del Grupo 4, por lo fue vecino del Córdoba. Ni con la blanquiverde ni en el cuadro de la Costa del Sol tuvo el central madrileño demasiado protagonismo. Disputó cuatro encuentros en El Arcángel (278 minutos) y otros cuatro con el Marbella (284 minutos). El club ya ha desvelado públicamente que Román no volverá al Córdoba y prolongará su préstamo en el Marbella, independientemente del desenlace de un hipotético play off.

Ángel Moreno recaló en la Cultural Leonesa para disputar la segunda vuelta con en el Grupo 2. Jugó cuatro partidos (286 minutos) en un equipo que terminó segundo y, por lo tanto, esperará que se celebren las eliminatorias para tener alguna opción de dar el salto de categoría. Moreno, central de 22 años, llegó al Córdoba avalado por Enrique Martín en calidad de cedido por el Albacete Balompié, pero no se hizo con el sitio. Acumuló 381 minutos en seis partidos y fue devuelto a su club de origen.